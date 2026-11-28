Durant les Free Play Days qui se déroulent jusqu'au dimanche 29 novembre 2026, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, Premium et Essential peuvent profiter de 2 nouveaux jeux gratuits aux styles très différents, de la stratégie tactique dans l'univers grim dark de Warhammer 40,000 à la construction d'usines dans une ambiance cosy. En revanche, cette semaine, les joueurs Xbox sans abonnement au service de Microsoft devront passer leur tour.

2 nouveaux jeux gratuits ce weekend sur le Xbox Game Pass, avec abonnement requis

Comme d'habitude, ces jeux sont donc à retrouver dans la collection Free Play Days du Xbox Game Pass depuis votre console Xbox Series ou One (via l'onglet Abonnements du Store), sur le Microsoft Store ou via l'application Xbox :

Warhammer 40,000: Mechanicus : jeu de stratégie tactique dans l'univers de Warhammer 40,000 aux commandes de représentants de l'Adeptus Mechanicus (abonnement requis et disponible jusqu'au 29 novembre 2026) ;

: jeu de stratégie tactique dans l'univers de Warhammer 40,000 aux commandes de représentants de l'Adeptus Mechanicus (abonnement requis et disponible jusqu'au 29 novembre 2026) ; Little Rocket Lab : un jeu de construction d'usines cosy (abonnement requis et disponible jusqu'au 29 novembre 2026).

© Xbox

Warhammer 40,000: Mechanicus, une pépite tactique française à l'honneur sur le Xbox Game Pass

Commençons par le plus gros morceau de ce weekend de Free Play Days du XBox Game Pass, à savoir Warhammer 40,000: Mechanicus, développé par les français de chez Bulwark Studios (IXION), édité par Kasedo Games, label de Kalypso Media et sorti en 2018. Le titre nous place ainsi à la tête de l'Adeptus Mechanicus, les Technoprêtres vénérant l'Omnimessie, en pleine recherche dans un monde occupé par les ancestraux Nécrons dans une campagne faite de combats tactiques au tour par tour. Entre deux affrontements, il faudra explorer la planète et améliorer ses Technoprêtres en les débarrassant peu à peu des faiblesses de la chair, afin de percer les secrets de ces ennemis quasi immortels.

Little Rocket Lab, la construction d'usines cosy à essayer pour les curieux

Deuxième et dernier titre de la sélection de ce weekend de Free Play Days du Xbox Game Pass, Little Rocket Lab est donc un jeu de construction d'usines à l'ambiance chaleureuse, développé par Teenage Astronauts, édité par No More Robots et sorti en 2025. On y transforme en vue isométrique et avec une direction artistique résolument rétro la maison de son enfance en véritable atelier en bâtissant des chaînes de production ingénieuses, tout en nouant des amitiés avec les habitants de la ville. L'objectif final : achever le rêve familial en terminant la précieuse fusée de sa mère.

Source : Xbox Wire