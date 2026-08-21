Chaque semaine, les Free Play Days permettent aux abonnés Xbox Game Pass de profiter de quelques jeux gratuits supplémentaires. Jusqu'au 23 août 2026, tous les abonnés pourront donc jouer gratuitement à Train Sim World 6, Icarus ou encore Lynked. Des jeux très différents, mais tous appréciés.

Trois excellents jeux gratuits à tester pour tous les abonnés Xbox Game Pass

C'est en général le jeudi, en même temps que les jeux Epic Games Store, que se lancent les Free Play Days. Ce rendez-vous immanquable pour les abonnés Xbox Game Pass offre toujours la possibilité de tester quelques jeux gratuitement durant plusieurs jours. Il arrive parfois même que certains soient jouables pour tous les joueurs Xbox. Cette semaine en revanche, ce sont bien trois jeux exclusivement réservés aux abonnés Xbox Game Pass, peu importe leur formule. Tous sont disponibles du 20 au 23 août 2026 dans l'onglet Free Play Days habituel, ou directement depuis la fiche des jeux dans le Microsoft Store.

Tous les jeux des Free Play Days du 20 au 23 août 2026

Train Sim World 6 : dernier épisode de la simulation de train ultime.

Icarus : le dernier jeu de survie du créateur de DayZ

Lynked Banner of the Spark : un roguelite qui mélange hack'n slash et création de ville

Train Sim World 6, une licence incontournable pour les fans du genre

Train Sim World 6 est le dernier jeu en date de la célèbre licence de simulation ferroviaire. Ce nouvel épisode ajoute notamment de nouvelles lignes très demandées par les fans : les banlieues du New Jersey, la Riviera Line britannique ou encore les tronçons allemands entre Dresde et Leipzig. Que ce soit sur consoles ou PC, Train Sim est LA licence de référence dans le genre et cartonne à chacun de ses épisodes. Un succès que vous pouvez tester vous aussi si vous êtes abonnés à l'une des formules du Xbox Game Pass.

Icarus, un jeu de survie par le créateur de DayZ

Après avoir cartonné avec DayZ, son créateur s'est lancé dans un nouveau survival PvE avec Icarus. On atterrit sur une planète sauvage dont la terraformation a raté et l'a transformée en environnement extrêmement hostile. Il va donc falloir construire son abri, puis une base complète, mais aussi chasser et récolter des matériaux pour survivre. Une recette classique, mais efficace, que vous pourrez tester si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass.

Lynked Banner of the Spark à tester avec les Free Play Days

Enfin, tous les abonnés au Xbox Game Pass pourront jeter un œil au très coloré Lynked Banner of the Spark, un action-RPG qui mélange des éléments de roguelite à un gameplay hack'n slash ultra nerveux et même toute une composante simulation de vie à la Stardew Valley. Il faudra y développer sa base puis une petite ville, récolter des ressources, mais aussi partir en exploration tout en affrontant différentes menaces, dont des boss particulièrement retors. Le jeu est par ailleurs jouable en solo ou jusqu'à trois en coopération.