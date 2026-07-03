Le Xbox Game Pass propose pas moins de 5 jeux gratuits cette semaine avec ses Free Play Days, de quoi découvrir un énorme blockbuster et plusieurs titres intéressants.

Chaque semaine, les Free Play Days permettent aux abonnés Xbox Game Pass de profiter d'une sélection de jeux gratuitement, et ce peu importe la formule qu'ils ont choisie. Il arrive même parfois que certains jeux soient jouables gratuitement pour tous les joueurs Xbox, même s'ils n'ont absolument aucun abonnement. C'est justement le cas aujourd'hui avec deux d'entre eux, voici toute la liste des jeux gratuits de la semaine.

Tous les jeux gratuits des Free Play Days certains jouables sans abonnement Xbox Game Pass

Durant les Free Play Days qui s'étendent du 2 au 5 juillet 2026, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de trois jeux gratuits, dont un énorme blockbuster. Un grand week-end pour profiter de Call of Duty Black Ops 7, le dernier épisode de la plus célèbre licence de FPS, qui a eu du mal à convaincre à sa sortie avant de largement s'agrémenter de contenu, notamment en multi et pour son mode zombie. Diablo 4 est lui aussi jouable gratuitement et vous permettra de découvrir ses mises à jour récentes, tout comme Ikonei Island An Earthlock Adventure, un jeu indé cosy qui fait un bien fou.

En outre, tous les joueurs Xbox, même ceux n'ayant pas d'abonnement Xbox Game Pass, peuvent profiter de deux jeux gratuits supplémentaires durant les Free Play Days. Disponibles là encore du 2 au 5 juillet 2026, The Stone of Madness et Demonschool se laisseront découvrir par toutes et tous. Le premier est un jeu d'infiltration, tandis que le second est un RPG tactique coloré.

Comme d'habitude, tous ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days de votre console Xbox Series ou du Microsoft Store.

Call of Duty Black Ops 7

Diablo IV

Ikonei Island An Earthlock Adventure

The Stone of Madness

Demonschool

Call of Duty Black Ops 7 à tester gratuitement avec les Free Play Days

Disponible depuis le 14 novembre 2025, Call of Duty Black Ops 7 a bien eu du mal à convaincre à son lancement, avec une campagne en dessous des attentes et un end game qui n'en était pas un. Heureusement, son multijoueur et son mode zombie lui ont permis de tenir, et il est désormais suffisamment généreux pour proposer de très, très nombreuses heures de jeu. Vous pouvez tester tout ça gratuitement si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, grâce aux Free Play Days.

Diablo 4 ouvre ses portes aux abonnés Xbox Game Pass

Diablo 4 vous plonge dans l'univers sombre de Sanctuaire, alors que Lilith tente d'asservir l'humanité. Le jeu mélange exploration en monde ouvert, combats dynamiques et personnalisation poussée des personnages, et s'est vu agrémenté de nombreux contenus gratuits et payants au fil des mises à jour, des saisons et des DLC. Vous pouvez en avoir un aperçu dès maintenant grâce aux Free Play Days, tant que vous êtes abonné à l'une des formules du Xbox Game Pass.

Ikonei Island An Earthlock Adventure

Un peu de douceur pour les abonnés au Xbox Game Pass désormais, avec Ikonei Island An Earthlock Adventure, petit jeu cosy développé et édité par Snowcastle Games. Il s'agit d'un spin-off de la série Earthlock qui propose d'explorer une île mystérieuse, de récolter des ressources et de se lier d'amitié avec des créatures magiques, en affrontant de temps en temps quelques pirates. À tester seul ou en coopération.

The Stone of Madness, jouable gratuitement pour tous les joueurs Xbox

Développé par The Game Kitchen, les papas de Blasphemous, The Stone of Madness est un jeu d'infiltration à la Desperados qui se déroule dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Cinq prisonniers, chacun doté de compétences et de phobies propres, s'unissent pour essayer de s'évader, mais rien ne va se dérouler comme prévu. Contrairement aux autres jeux de ces Free Play Days, The Stone of Madness peut être testé gratuitement par tous les joueurs Xbox, sans abonnement au Xbox Game Pass. Notez que la version d'essai est ici limitée à 2 heures.

Demonschool à tester même sans abonnement au Xbox Game Pass.

Demonschool est aussi jouable gratuitement pour tous les joueurs Xbox, sans nécessité d'abonnement au Xbox Game Pass. Il s'agit d'un RPG tactique tour par tour qui met en scène Faye, une chasseuse de démons, qui traque toutes sortes de menaces surnaturelles. Une sorte de Buffy contre les vampires, dans un jeu coloré qui mélange RPG, combat au tour par tour et phases de simulation de vie sociale. A noter que la version d'essai ne dure que 2 heures pour Demonschool.