Les Free Play Days de Xbox sont de retour cette semaine avec un total de six nouveaux jeux à tester gratuitement, parmi lesquels se cachent de véritables pépites à découvrir.

De Valor Mortis à Castlevania: Belmont’s Curse, en passant par la version physique de CONTROL Resonant, cette nouvelle semaine aura encore une fois été marquée par de belles sorties pour les joueurs. Et à l’aube du week-end, les choses sont encore loin d’être terminées. Car comme chaque semaine, l’heure est venue pour Xbox de lancer ses traditionnels Free Play Days, qui permettent aux abonnés Xbox Game Pass – mais pas que – de bénéficier de plusieurs jours de jeu gratuit sur des titres comme The Alters, NBA 2K27 ou encore Ravenswatch.

Les jeux gratuits des Free Play Days pour les joueurs Xbox et Xbox Game Pass

En effet, du 15 au 18 octobre 2026, les abonnés au Xbox Game Pass comme les possesseurs d’une console Xbox ont la possibilité de partir à la découverte d’un total de 6 jeux, accessibles gratuitement dans le cadre des Free Play Days. Et comme bien souvent, la firme de Redmond n’hésite alors pas à proposer une grande variété d’expériences, histoire que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Car entre NBA 2K27, Crusader Kings 3, The Alters, Bus Simulator 21, Soccer Story et enfin Ravenswatch, ce n’est pas la diversité qui manque.

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Les 6 jeux gratuits des Free Play Days du 15 au 18 octobre 2026

Pour les abonnés au Xbox Game Pass uniquement :

NBA 2K27 Standard Edition : dernier volet du jeu de basket de 2K, il permet aux joueurs de créer leur propre personnage avant de bâtir leur légende sur le terrain

: dernier volet du jeu de basket de 2K, il permet aux joueurs de créer leur propre personnage avant de bâtir leur légende sur le terrain Crusader Kings 3 : dans ce jeu de stratégie médiéval, le joueur prend le contrôle d’une dynastie dont il doit assurer la pérennité de génération en génération

: dans ce jeu de stratégie médiéval, le joueur prend le contrôle d’une dynastie dont il doit assurer la pérennité de génération en génération Bus Simulator 21 : comme son nom l’indique, il s’agit tout simplement d’un jeu de simulation nous plaçant dans la peau d’un conducteur de bus

: comme son nom l’indique, il s’agit tout simplement d’un jeu de simulation nous plaçant dans la peau d’un conducteur de bus Soccer Story : petit jeu d’aventure original et coloré où l’on parcourt un monde où le football a été interdit afin de résoudre des énigmes, combats et quêtes à coups de ballon magique

: petit jeu d’aventure original et coloré où l’on parcourt un monde où le football a été interdit afin de résoudre des énigmes, combats et quêtes à coups de ballon magique Ravenswatch : il s’agit d’un roguelite d’action coopératif dans lequel on incarne des versions revisitées des héros de contes et légendes pour repousser une grande menace

Pour tous les joueurs Xbox :

The Alters : dans ce jeu de survie et de gestion narratif, un mineur spatial échoué sur une planète hostile doit cloner des versions alternatives de lui-même pour réussir à s’en sortir

The Alters, une pépite indépendante jouable pour tous

Noté 85 sur Metacritic par la presse et 8.2 par les joueurs, The Alters est certainement l’un des jeux phares à ne pas manquer lors des Free Play Days de Xbox cette semaine. Considéré comme l’une des pépites indépendantes de 2025, le jeu de 11 bit studios a notamment été loué pour l’originalité de son concept et la qualité de son écriture, mises au service d’un monde aussi bien séduisant par son ambiance que sa direction artistique. Notez toutefois qu’à défaut de nécessiter un abonnement au Xbox Game Pass, il n’est jouable gratuitement que pour une durée limitée de 3 heures.

Source : Xbox Wire