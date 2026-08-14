Comme chaque semaine, les Free Play Days permettent aux abonnés Xbox Game Pass et parfois même à tous les joueurs Xbox de profiter de plusieurs jeux gratuitement pour quelques jours. Du 13 au 16 août 2026, ce sont Sunderfolk et Asdivine qui sont jouables pour les abonnés, tandis que Gears of War E-Day s'offre une bêta ouverte accessible à tout le monde.

Les jeux gratuits des Free Play Days du 13 août sont dispo pour tous les abonnés Xbox Game Pass

Les joueurs Xbox sont au rendez-vous chaque jeudi pour découvrir la nouvelle fournée de jeux proposée par les Free Play Days. L'occasion de tester de gros blockbusters ou de poser les mains sur une vraie petite pépite indé. Si les Free Play Days sont en général réservés aux abonnés Xbox Game Pass, il arrive parfois que cela s'étende à tous les joueurs. Malheureusement, les jeux gratuits proposés du 13 au 16 août 2026 ne sont réservés qu'aux abonnés. À l'exception de Gears of War E-Day qui sera aussi jouable sur PC pour tout le monde. Les joueurs console en revanche, auront besoin d'un abonnement pour jouer en multijoueur. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver chaque jeu dans l'onglet Free Play Days sur votre console, ou même lancer son téléchargement depuis sa fiche dans le magasin en ligne.

Du 13 au 17 août 2026 19h00

Gears of War E-Day : bêta ouverte à tous où vous pourrez découvrir les modes multijoueur PvP et PvE.

Du 13 au 16 août 2026

Sunderfolk : un RPG tactique qui mise tout sur son ambiance et la coopération entre joueurs

: un RPG tactique qui mise tout sur son ambiance et la coopération entre joueurs Asdivine Cross : un JRPG à l'ancienne pour les fans du genre.

Gears of War E-Day est jouable gratuitement quelques jours

Le second week-end de bêta ouverte de Gears of War E-Day est disponible du 13 août jusqu'au 17 août à 19h00. Cette nouvelle session de jeu est ouverte à tout le monde sur consoles et PC. Toutefois, les joueurs Xbox doivent être abonnés au Xbox Game Pass Essential (minimum) pour jouer en ligne. Cette nouvelle bêta se concentre en effet sur le multi de Gears of War, à savoir le nouveau mode Horde Siege, qui propose un PvE XXL à 12 joueurs répartis en quatre escouades sur de très grandes cartes, et une playlist compétitive 4v4 remaniée. Tout le contenu cosmétique débloqué durant la bêta pourra être conservé pour la sortie du jeu final.

Sunderfolk, un tactical RPG pour une soirée entre amis ou en famille

Ce n'est pas la première fois qu'on le retrouve ici, Sunderfolk est une fois de plus jouable gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass. Il s'agit d'un RPG tactique coopératif qui tente de retranscrire les sensations des soirées de jeux de plateaux physiques entre copains. Sunderfolk mise donc tout sur la coopération. Jusqu'à quatre joueurs peuvent choisir l'une des six classes disponibles pour défendre un village dans un univers fantasy très réussi. L'autre particularité de Sunderfolk c'est aussi qu'il est jouable en local via smartphone et qu'il ne nécessite qu'un seul jeu.

Asdivine Cross, pour les abonnés Xbox Game Pass amoureux des anciens Final Fantasy

Pour conclure ces Free Play Days, Asdivine Cross est lui aussi jouable gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. C'est un chouette JRPG old-school signé Kemco qui est d'abord sorti sur mobile. On y suit Harvey, un hors-la-loi emprisonné qui s'évade avec une princesse étrange. Le jeu propose des combats au tour par tour à l'ancienne et même une direction artistique qui rappelle les bons vieux Final Fantasy de l'époque. Un titre qui a déjà rencontré un franc succès auprès des fans du genre.