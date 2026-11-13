En cette fin de semaine, l’actualité Xbox est particulièrement riche. Entre la diffusion d’une nouvelle séquence de gameplay pour Fable, l’officialisation des nouveaux jeux de MachineGames et id Software ou encore l’annonce d’une future mise à jour gratuite pour Halo: Campaign Evolved, la firme de Redmond n’a pas rigolé. Et la cerise sur le gâteau ? C’est également le moment de profiter des traditionnels Free Play Days, qui permettent cette semaine aux abonnés Xbox Game Pass de profiter de 4 nouveaux jeux, dont le très apprécié Hypnospace Outlaw.

Les jeux gratuits des Free Play Days pour les abonnés Xbox Game Pass

Car oui, les Free Play Days sont peut-être souvent l’occasion pour Xbox de permettre à sa communauté de profiter gratuitement de certains gros jeux au succès déjà confirmé, mais ils représentent aussi parfois une belle opportunité de faire découvrir au public des titres bien plus confidentiels. Et c’est assurément le cas cette semaine avec Sumerian Six, Hypnospace Outlaw, Sunderfolk et STUFFED, jouables gratuitement pour tous les abonnés au Xbox Game Pass jusqu’au 15 novembre 2026. Voici ce qui vous attend.

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Les 4 jeux gratuits des Free Play Days du 12 au 15 novembre 2026

Sumerian Six est un jeu de tactique et d’infiltration où vous dirigez une équipe de scientifiques-commandos chargés d’inverser le cours de la Seconde Guerre Mondiale

est un jeu de tactique et d’infiltration où vous dirigez une équipe de scientifiques-commandos chargés d’inverser le cours de la Seconde Guerre Mondiale Hypnospace Outlaw est un jeu d’enquête décalé où vous incarnez un modérateur web chargé de traquer les infractions sur un internet fictif de la fin des années 90

est un jeu d’enquête décalé où vous incarnez un modérateur web chargé de traquer les infractions sur un internet fictif de la fin des années 90 Sunderfolk est un RPG tactique coopératif jouable jusqu’à 4 joueurs où votre smartphone sert à la fois de manette et de fiche de personnage pour une soirée façon jeu de plateau

est un RPG tactique coopératif jouable jusqu’à 4 joueurs où votre smartphone sert à la fois de manette et de fiche de personnage pour une soirée façon jeu de plateau STUFFED est un FPS cartoon où vous défendez la chambre de votre propriétaire contre des vagues de cauchemars dans des niveaux générés de façon procédurale

Hypnospace Outlaw, un jeu d’enquête original et décalé

Cette semaine, les abonnés au Xbox Game Pass ne voudront alors sûrement pas manquer Hypnospace Outlaw, qui est sans aucun doute le jeu le plus original de cette sélection. Développé par No More Robots, il a notamment séduit la critique pour son humour et son écriture, mis en scène au cœur d’une reconstitution savoureuse de l’internet de 1999. Sa capacité à ne pas prendre les joueurs par la main durant l’enquête est également l’un des points forts de ce titre des Free Play Days, en tout cas pour ceux qui aiment les énigmes requérant patience et observation.

Source : Xbox Wire