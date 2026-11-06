Comme chaque weekend, les Free Play Days du Xbox Game Pass permettent de tester gratuitement de nouveaux jeux, cette fois au nombre de 8, dont deux sans abonnement.

Après l'annonce des nouveautés du Xbox Game Pass de novembre 2026] (lien interne), c'est une fois encore au tour des Free Play Days de détailler leur programme de jeux à tester gratuitement ce weekend, jusqu'au dimanche 8 novembre 2026. Au menu de cette nouvelle édition, on retrouve notamment PAYDAY 3, Age of Wonders 4 ou encore le city-builder antique Anno 117 : Pax Romana. On note en revanche que, sur les huit titres en lice, seuls deux sont accessibles sans abonnement, tandis qu'un autre se contente d'un simple essai de deux heures. Voyons tout cela plus en détail.

8 nouveaux jeux gratuits ce weekend sur le Xbox Game Pass, dont 2 sans abonnement requis

Durant les Free Play Days qui se déroulent jusqu'au dimanche 8 novembre 2026, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, Premium et Essential peuvent profiter de 8 nouveaux jeux gratuits aux genres et styles très différents, du FPS coopératif de braquage à la stratégie 4X en passant par le roguelite. En outre, tous les joueurs Xbox, même ceux n'ayant pas d'abonnement au service de Microsoft, peuvent profiter de deux d'entre eux.

Comme d'habitude, tous ces jeux sont à retrouver dans l'onglet Free Play Days de votre console Xbox Series ou One (via l'onglet Abonnements du Store), le Microsoft Store ou l'application Xbox :

Age of Wonders 4 (abonnement requis)

(abonnement requis) BALL x PIT (abonnement requis)

(abonnement requis) Deceive Inc. (abonnement requis)

(abonnement requis) Nowhere Prophet (abonnement requis)

(abonnement requis) PAYDAY 3 (abonnement requis)

(abonnement requis) IXION (abonnement requis, essai de 2 heures)

(abonnement requis, essai de 2 heures) Anno 117 : Pax Romana (pas d'abonnement requis)

(pas d'abonnement requis) Crime Boss : Rockay City (pas d'abonnement requis)

© Xbox

2 jeux gratuits des Free Play Days ne nécessitant pas un abonnement au Xbox Game Pass

Commençons par les deux jeux ne nécessitant pas un abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter ce weekend dans le cadre des Free Play Days, d'autant qu'on y compte l'un des titres les plus intéressants du lot, à savoir Anno 117 : Pax Romana de Ubisoft, ainsi que l'assez décevant Crime Boss Rockay City, malgré son casting proprement 5 étoiles.

Anno 117 : Pax Romana jouable ce weekend sans abonnement

Le plus gros morceau des offres de ce weekend de Free Play Days est très certainement Anno 117 : Pax Romana, qui ne nécessite par ailleurs pas d'abonnement au Xbox Game Pass pour en profiter. Ce nouvel épisode de la célèbre série de city-builder stratégique de Ubisoft nous invite à façonner l'Empire romain en bâtissant des cités et en étendant notre influence à travers les provinces, que ce soit par l'économie, la diplomatie ou la force militaire. Les intéressés peuvent donc s'y essayer sans bourse délier jusqu'au 8 novembre 2026, et la progression sera conservée en cas d'achat. L'édition Gold profite d'ailleurs d'une réduction de 40 % et inclut trois DLC, dont le récent Dawn of the Delta, qui permet de découvrir l'Égypte romaine et de restaurer les pyramides.

6 jeux gratuits des Free Play Days nécessitant cette fois un abonnement au Xbox Game Pass

Restent ensuite les 6 autres titres de ce nouveau weekend de Free Play Days, qui nécessitent quant à eux un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, Premium ou Essential pour en profiter. Il s'agit en l'occurrence de Age of Wonders 4, BALL x PIT, Deceive Inc., Nowhere Prophet, PAYDAY 3 et IXION, ce dernier étant cependant limité à un essai de deux heures.

Age of Wonders 4, la stratégie 4X à l'honneur sur le Xbox Game Pass

Les amateurs de stratégie pourront ce weekend grâce au Xbox Game Pass se pencher notamment sur Age of Wonders 4, édité par Paradox Interactive. Le titre mêle stratégie 4X et combats tactiques au tour par tour dans un royaume de fantasy que l'on façonne à sa guise, à la tête d'une faction qui grandit et évolue au fil de l'expansion de son empire. Il est donc jouable gratuitement jusqu'au 8 novembre 2026.

BALL x PIT, Deceive Inc., Nowhere Prophet et PAYDAY 3 égalament à essayer pour les curieux

Intéressons-nous ensuite aux autres jeux actuellement disponibles à l'essai sur le Xbox Game Pass, moyennant cependant abonnement, avec pour commencer BALL x PIT, un roguelite de survie original qui mélange casse-briques, fusion de balles et construction de base. On y repousse des hordes d'ennemis à coups de balles qui ricochent, avant de réinvestir ses gains pour agrandir son domaine et recruter de nouveaux héros. Il est proposé à -50 % pour une durée limitée.

Deceive Inc. est quant à lui un jeu d'espionnage multijoueur basé sur l'infiltration sociale, qui se laisse essayer quelques jours sur le Xbox Game Pass. Les joueurs y incarnent des agents secrets capables de prendre l'apparence de n'importe qui pour se fondre dans la foule, utilisent des gadgets high-tech et doivent extraire un colis avant la concurrence.

Nowhere Prophet est quant à lui un jeu de cartes solo à l'ambiance post-apocalyptique, dans lequel on mène un pèlerinage à travers des terres dévastées générées aléatoirement, à la tête de fidèles engagés dans des combats tactiques.

Enfin, PAYDAY 3, le dernier né quelque peu malheureusement de la célèbre franchise FPS de cambriolage coop se laisse essayer le temps d'un weekend sans avoir à braquer la banque sur le Xbox Game Pass.

Un essai de deux heures pour IXION

Dernier titre de la sélection de ce nouveau weekend Free Play Days sur le Xbox Game Pass et clairement pas des moindres, IXION n'est cependant pas jouable tout le weekend mais propose un essai de deux heures jusqu'au 8 novembre 2026. Cet excellent city-builder spatial développé par les français de chez Bulwark Studios (Warhammer 40,000 Mechanicus) nous confie la gestion de la station Tiqqun, dernier bastion de l'Humanité après la destruction de la Terre, dont il faut développer les infrastructures tout en affrontant les périls de l'espace, en exploitant ses ressources et en gérant une population dont il faut conserver la confiance.