Il était l’un des jeux les plus attendus de Xbox cette année, et en particulier de ce mois de mai 2026 : Forza Horizon 6 est maintenant disponible, et il est dans le Xbox Game Pass.

D’un mois à l’autre, le Xbox Game Pass reste incontestablement une valeur sûre pour les joueurs en recherche de nouvelles expériences vidéoludiques à découvrir. Rien que ces deux dernières semaines, les joueurs Xbox et PC ont par exemple pu profiter de l’arrivée d’anciens titres comme Final Fantasy 5, Wuchang: Fallen Feathers ou encore DOOM: The Dark Ages, aux côtés de nombreuses sorties inédites comme Mixtape, Outbound ou encore Subnautica 2. C’est toutefois aujourd’hui qu’arrive la plus grosse cartouche de mai 2026 : Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 débarque dans le Xbox Game Pass

En effet, après plusieurs jours d’accès anticipé pour les joueurs ayant craqué pour l’édition Premium du jeu, le nouveau titre de Playground Games est maintenant officiellement disponible dans le Xbox Game Pass, dont il rejoint plus précisément les formules Ultimate et PC. Dès aujourd’hui, ce sont donc des millions de joueurs supplémentaires qui peuvent enfin entrer dans la course, et découvrir à leur tour tout ce que les routes du Japon peuvent bien avoir à leur offrir. C’est-à-dire de sacrés défis, bien sûr, mais aussi de nombreuses découvertes.

Pour Xbox, ce sera alors notamment l’occasion de confirmer le succès du jeu, qui a déjà prouvé qu’il suscitait un véritable engouement dans les jours précédant son lancement. Pour preuve, avec environ 1.2 millions de joueurs recensés durant l’accès anticipé, et surtout un pic record de fréquentation sur Steam, Forza Horizon 6 s’annonce d’ores et déjà comme l’épisode le plus prometteur de la franchise. Ce qui n’a rien de très surprenant quand on sait qu’il trône désormais à la première place du classement des jeux les mieux notés de 2026 sur Metacritic.

Nul doute, donc, que Forza Horizon 6 saura faire le bonheur des abonnés au Xbox Game Pass, après un Forza Horizon 5 qui avait lui-même réalisé des chiffres records à son lancement sur le service en 2021. Et quand on voit le succès rencontré par Subnautica 2 depuis quelques jours, qui n’est lui aussi disponible que sur Xbox Series et PC pour le moment, cela ne peut faire que les affaires de la plateforme de Microsoft. Une plateforme qui, rappelons-le d’ailleurs pour ceux du fond qui auraient manqué l’information, a récemment baissé ses prix.

Source : Xbox Game Pass