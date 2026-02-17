Les derniers jeux Xbox Game Pass de février 2026 ont officiellement été annoncés par Microsoft, voici ce qui vous occupera en attendant les grosses sorties de mars 2026.

Les abonnés connaissent la routine depuis le temps. Là où le PS Plus déploie d’abord les jeux des formules Essential, puis ceux des offres Extra et Premium, le Xbox Game Pass, lui, distille ses annonces en deux temps, avec deux vagues successives. Le mois de février 2026 avait commencé sur une excellente note. Entre de grands RPG comme FF2 ou Kingdom Come Deliverance, un Avowed désormais accessible à l’ensemble des abonnés, ou encore Starsand Island, le nouveau concurrent de Stardew Valley qui cartonne, les membres du service ont déjà eu de quoi s’occuper. Il est désormais temps de découvrir quels seront les prochains jeux Xbox Game Pass de février 2026.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de février 2026

Deux nouveaux jeux rejoignent ainsi le catalogue dès aujourd'hui. D'un côté, Avowed, l'un des derniers RPG de Obsidian Entertainment, un studio qui a bâti sa réputation sur la qualité de son écriture et l'impact des choix laissés aux joueurs. De l'autre, Avatar Frontiers of Pandora, le jeu en monde ouvert d'Ubisoft, qui a récemment bénéficié d'une mise à jour permettant enfin de jouer avec une caméra à la troisième personne. Ce n'est évidemment qu'un avant-goût, puisque d'autres titres viendront enrichir le catalogue du Xbox Game Pass dans les jours à venir. Voici la suite du programme pour février 2026 :

Aerial_Knight’s DropShot - 17 février (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Avatar: Frontiers of Pandora - 17 février (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Avowed - 17 février (Premium)

Death Howl - 19 février

EA Sports College Football 26 - 19 février (Xbox Game Pass Ultimate)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition - 19 février (Ultimate, Premium)

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) - 24 février

Dice A Million (PC) - 25 février (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Towerborne - 26 février

Final Fantasy III - 3 mars

Kingdom Come: Deliverance II - 3 mars

Les jeux qui vont quitter le catalogue XGP

Comme toujours, ces nouveautés s’accompagneront de départs. Cette fois, ils seront au nombre de quatre et ils sont plus que recommandables dans leur domaine. On rappelle que les abonnés peuvent profiter d’une réduction pour tous les titres sortants afin de les conserver. Voici les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 28 février 2026 :

Expeditions: A MudRunner Game

Injustice 2

Middle-earth: Shadow of War

Monster Train

