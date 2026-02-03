Le Xbox Game Pass continue de cristalliser tous les espoirs de Microsoft. Désormais orientée vers une stratégie multiplateforme clairement assumée, la firme de Redmond entend poursuivre ses efforts afin de faire de son service d’abonnement son fer de lance. Comme toujours, les plus grandes nouveautés de son catalogue seront disponibles dès leur sortie pour les abonnés, tandis que des titres déjà sortis n'attendront qu’à être découverts par les plus curieux. Il est désormais temps pour Microsoft de faire la lumière sur les nouveautés Xbox Game Pass de février 2026.

Les jeux Xbox Game Pass de février 2026

Le mois de février 2026 commencera avec un RPG culte et une production indépendante à l’identité forte. La collection Pixel Remaster de Final Fantasy continue ainsi de se déployer jeu après jeu sur le service, et c’est déjà au tour du second épisode numéroté de rejoindre le Xbox Game Pass. À ses côtés, Indika, un jeu d’aventure narratif qui sort franchement des sentiers battus. Le titre vous plonge dans une Russie du XIXᵉ siècle revisitée, où visions religieuses et réalité étrange se confrontent. Vous incarnez une nonne confrontée à ses propres doutes spirituels, accompagnée d’un compagnon pour le moins inattendu : le Diable en personne. Un titre à découvrir au moins une fois, disponible dès maintenant pour les abonnés. Ces deux premiers ajouts seront bien sûr suivis de plusieurs autres, rendus disponibles progressivement. Voici les nouveautés à venir sur le Xbox Game Pass en février 2026 :

Final Fantasy 2 - disponible

- disponible Indika - disponible (Game Pass Ultimate, PC)

- disponible (Game Pass Ultimate, PC) Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - disponible

- disponible Madden NFL 26 - 5 février (Game Pass Ultimate, PC)

- 5 février (Game Pass Ultimate, PC) Paw Patrol Rescue Wheels: Championship - 5 février

- 5 février Relooted - 10 février (Game Pass Ultimate, PC)

- 10 février (Game Pass Ultimate, PC) BlazBlue Entropy Effect X - 12 février (Xbox Game Pass Ultimate, PC)

- 12 février (Xbox Game Pass Ultimate, PC) Roadside Research (Game Preview) - 12 février (Game Pass Ultimate, PC)

(Game Preview) - 12 février (Game Pass Ultimate, PC) Starsand Island - 12 février (Game Pass Ultimate, PC)

- 12 février (Game Pass Ultimate, PC) High on Life 2 - 13 février (Game Pass Ultimate, PC)

- 13 février (Game Pass Ultimate, PC) Kingdom Come Deliverance - 13 février

- 13 février Avatar: Frontiers of Pandora - 17 février (Game Pass Ultimate, PC)

- 17 février (Game Pass Ultimate, PC) Avowed - 17 février (Premium)

Les jeux qui vont quitter le catalogue XGP

C’est systématique, ces nouveautés s’accompagneront de départs. Ou plutôt d'un départ car, c'est assez rare pour être souligné, seul un jeu quittera le Xbox Game Pass le 15 février 2026 :

Madden NFL 24

