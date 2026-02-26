Tandis que le mois de février arrive d’ores et déjà à sa fin, le Xbox Game Pass accueille une dernière salve de nouveaux jeux, avec de belles pépites dans le lot.

On peut le dire, l’actualité de Xbox est une nouvelle fois particulièrement mouvementée ces derniers jours. En effet, alors que la nouvelle direction de Microsoft Gaming, qui voit Asha Sharma et Matt Booty succéder à Phil Spencer et Sarah Bond, tente tranquillement de prendre ses marques malgré la défiance des joueurs, les affaires continuent naturellement pour la firme de Redmond. Et cela passe notamment par le Xbox Game Pass, qui continue d’enrichir son offre en cette fin de février avec l’arrivée de trois nouveaux jeux au sein du catalogue.

Oui, une semaine seulement après avoir accueilli le très populaire The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt RED, aux côtés de titres comme EA Sports College Football 26 ou encore la pépite indépendante Death Howl, le Xbox Game Pass termine son solide mois de février 2026 avec trois derniers ajouts. Des ajouts qui parleront alors peut-être moins au grand public, c’est certain, mais qui ne devraient tout de même pas avoir de mal à trouver grâce aux yeux de certains des abonnés au service de Xbox.

Les nouvelles arrivées du Xbox Game Pass

Cela commence alors par TCG Card Shop Simulator, disponible depuis le 24 février dans les formules Ultimate, Premium et PC du Xbox Game Pass sous la forme d’une Game Preview. Développé par OPNeon Games, ce titre invite les joueurs à ouvrir et à gérer leur propre boutique de cartes à jouer, dans laquelle il est notamment possible de fixer ses prix, recruter du personnel ou encore organiser des événements. Sorti en 2024, ce dernier a rencontré un franc succès auprès des joueurs si l’on se fie aux évaluations laissées sur Steam.

Arrivé hier, Dice a Million fait de son côté partie des nouvelles sorties day one du Xbox Game Pass Ultimate et PC, et promet aux joueurs une expérience roguelike de deck-building digne de Balatro. L’objectif ? Lancer des dés dans l’espoir d’atteindre le million de points, et ainsi pouvoir s’échapper du complexe dans lequel on se trouve. « Surmontez des dettes toujours plus lourdes et des boss coriaces qui exigeront une symbiose parfaite dans votre sac pour être vaincus » nous expliquent les créateurs du jeu, countlessnights, à son sujet.

Enfin, à compter d’aujourd’hui, les joueurs peuvent également se lancer dans la version complète de Towerborne, qui vient mettre un terme à près d’un an et demi d’accès anticipé. Disponible dans les formules Ultimate, Premium et PC du Xbox Game Pass, le titre de Stoic s’enrichit pour l’occasion de nouveaux chapitres, de zones inédites, d’ennemis supplémentaires et d’un système de progression retravaillé. De quoi donner de bonnes raisons d’y retourner, donc, en sachant qu’il est possible d’y jouer en solo ou à plusieurs grâce au mode coop en ligne.

