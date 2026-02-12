Microsoft a encore une belle sélection à proposer aux abonnés au Xbox Game Pass. Le service de jeux à la demande accueille 5 nouveaux jeux dans son catalogue et il y a de belles découvertes à faire. Les titres ne vous parleront pas toujours, certains titres sortent d'ailleurs aujourd'hui, mais ils valent le détour. D'autant qu'un autre nom, bien connu lui, s'ajoute à la liste à la dernière minute. C'est énorme.

Relooted, une aventure arrivée day one dans le Xbox Game Pass

Disponible depuis le 10 février 2026, Relooted est la première découverte de la semaine à faire grâce au service de Microsoft. Prenez part à des cambriolages dans un univers d'inspiration afrofuturiste, une originalité dans le monde du gaming qui promet de pouvoir dérober des artefacts africains dans des musées occidentaux. Entre stratégie, gestion d'équipe et parkour, il vous faudra redoubler d'audace et d'adresse pour arriver à vos fins. Vous devrez recruter les membres de votre équipes et planifier au mieux votre casse pour repartir avec votre relique sans vous faire attraper. Le jeu de Nyamakop est accessible dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.

BlazBlue Entropy Effect X, un jeu d'action en 2D très bien noté

Sorti aujourd'hui, l'accueil réservé à BlazBlue Entropy Effect X est plus que chaleureux. Le jeu d'action de 91Act a su conquérir la critique et le public avec ses combos stylisés et une excellente maîtrise du système de combat. Sa dimension roguelite intègre une part d'imprévisibilité hyper satisfaisante dans un univers en 2D inscrit dans la licence éponyme. C'est à découvrir dès maintenant dans le Cloud, sur consoles de dernière génération et PC grâce à l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass.

Un aperçu de Roadside Research dans le Xbox Game Pass

Dès aujourd'hui, une preview un peu particulièrement fait irruption dans le Xbox Game Pass. Un aperçu de Roadside Research, un nouveau jeu déjanté à tester en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs, est disponible. Mettez-vous dans la peau d'un extraterrestre qui tient une station-service. Derrière cette couverture se cache l'opportunité d'étudier les êtres humains tout en réalisant des tâches banales du quotidien sans éveiller la suspicion. Accessible via le Cloud, sur Series X|S et PC, le jeu de Cybernetic Walrus est accessible grâce à l'abonnement Ultimate et PC.

Starsand Island, un nouveau jeu à la Stardew Valley dans le Xbox Game Pass

Lui aussi est arrivé day one, pas plus tard qu'hier, dans le Xbox Game Pass. Starsand Island, nouvelle proposition dans la veine des Stardew Valley-like, se présente comme un moment d'évasion paisible sur l'île idyllique de l'Étoile de la Mer Profonde. Liez-vous d'amitié avec les animaux du coin, des capybaras, chats et chiens plus qu'adorables. Profitez en outre de toutes les ressources que le territoire a à vous offrir. Partez enfin à la rencontre de tous les spots de ce lieu bucolique. Parmi eux, la mystérieuse forêt au clair de lune pourrait bien vous réserver des surprises. L'aventure n'attend que vous via le Xbox Game Pass Ultimate et l'abonnement PC.

Diablo 2 Resurrected, la grosse surprise du Xbox Game Pass

C'est l'annonce qui a créé l'événement hier soir : Diablo 2 Resurrected, le remaster du hack'n slash iconique de Blizzard, débarque dès aujourd'hui dans le Xbox Game Pass. C'est l'occasion de redécouvrir ce classique dans une version modernisée, qui intègre même l'extension Lord of Destruction. Ainsi, explorez de nombreux donjons et vivez des combats épiques en solo ou en coopération jusqu'à 8 joueurs. À vous de prendre la relève pour lutter contre les forces infernales. D'autant plus qu'une énorme DLC Reign of the Warlock, fait irruption. C'est disponible maintenant via les formule Premium, Ultimate et PC du service de Microsoft.