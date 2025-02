Si la quasi totalité des avantages Xbox Game Pass sont désormais indisponibles, les joueurs de Stumble Guys peuvent encore réclamer le Pack « RIP Streamer » jusqu'au 21 février 2025. Ce dernier permet aux joueuses et joueurs d'obtenir le skin RIP Streamer, une emote Ban Hammer, 250 gemmes ainsi que 50 jetons. Comme chaque mois, l'abonnement offre également de nouveaux jeux sur Series X|S, PC et cloud, en plusieurs temps. Et il est à l'heure de connaître les prochains et derniers titres de février 2025 avec des licences très appréciées.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de février 2025

L'agenda des nouveautés Xbox Game Pass de février 2025 a-t-il tenu ses promesses pour le moment ? Clairement. Pour la première vague d'ajouts, les abonnés ont pu s'essayer au jeu indé très apprécié Another Crab's Treasure, à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Madden NFL 25, Far Cry New Dawn, Kingdom Two Crowns et Starfield qui a intégré le XGP Standard. Le remaster de Ninja Gaiden 2 Black, qui a été shadow drop en janvier, est toujours disponible.

Ce 18 février 2025, le dernier RPG d'Obsidian Entertainment, Avowed, a également rejoint le Xbox Game Pass Ultimate et Game Pass PC sur Series X|S et PC. Un retour gagnant pour le studio, six ans après The Outer Worlds ? Notre test complet arrive dans les prochains jours, mais notre premier avis est pour l'instant positif. En effet, notre cher Geralt a été surpris par la liberté du gameplay et a pour le moment été séduit par la narration ainsi que l'écriture. De quoi donner une bonne note ? On vous donne bientôt rendez-vous pour lire sa critique argumentée et son ressenti final.

En attendant de savoir ce qu'on a pensé d'Avowed sur PC, il est temps de mettre en lumière les prochains Xbox Game Pass Ultimate, Standard et PC Game Pass qui vont venir clôturer le mois de février 2025.

EA Sports F1 24 : 20 février (Cloud, Console et PC) EA Play

(Cloud, Console et PC) EA Play Warhammer 40,000 Rogue Trader : 20 février (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) Watch Dogs Legion : 25 février (Cloud, Console et PC)

Les prochaines sorties de février 2025, dites au revoir à ces jeux

En plus de la nouvelle vague de jeux Xbox Game Pass de février 2025, comme chaque mois, le constructeur a aussi annoncé les titres qui vont quitter l'abonnement très prochainement. En milieu de mois, l'abonnement a déjà perdu A Little to the Left, Bloodstained: Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Tales of Arise, Return to Grace ainsi que Merge & Blade. À partir du 28 février 2025, neuf jeux supplémentaires seront supprimés du XGP, dont deux opus de la licence emblématique Yakuza.

Yakuza 3 & Yakuza 4 Remastered - (Cloud, Console, and PC)

- (Cloud, Console, and PC) F1 22 - (Console and PC) EA Play

Maneater - (Cloud, Console, and PC)

Warhammer 40,000: Boltgun - (Cloud, Console, and PC)

- (Cloud, Console, and PC) Gris - (Cloud, Console, and PC)

Space Engineers - (Cloud, Console, and PC)

- (Cloud, Console, and PC) Wo Long: Fallen Dynasty - (Cloud, Console, and PC)

PAW Patrol World - La Pat'Patrouille - (Cloud, Console, and PC)

