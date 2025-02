Le Xbox Game Pass n’a pas forcément commencé sur les chapeaux de roues cette année, mais sur une excellente note, très clairement. Diablo, Tchia, Eternal Strands, Sniper Elite Resistance ou encore Citizen Sleeper 2… les abonnés ont tout de même eu de quoi s’occuper ces dernières semaines. Le mois de février 2025 s'annonçait déjà plus reluisant avec l’arrivée de la prochaine grosse exclusivité Xbox : Avowed. Sous ses faux airs de Skyrim-like, le dernier RPG d’Obsidian a toutes les armes pour être l’une des bonnes surprises de ce début d’année. Mais ce ne sera évidemment pas le seul jeu qui viendra animer ces prochaines semaines. Microsoft a justement de levé le voile sur les premières nouveautés Xbox Game Pass de février 2025.

Voici les premiers jeux Xbox Game Pass de février 2025

Les rumeurs planaient depuis quelques semaines autour de ces premiers ajouts au service. Il se murmurait que Microsoft allait continuer de gonfler son catalogue à grand renfort de jeux puisés dans le portfolio d’Activision-Blizzard. Un certain marsupial avec un penchant pour les fruits wumpas de devait pointer le bout de sa truffe, accompagné de deux autres titres : Heroes of the Storm et Madden NFL 25. Alors les leaks étaient-ils véridiques ? En partie seulement. Voici les premiers jeux du Xbox Game Pass pour février 2025 :

Far Cry New Dawn - 4 février (Cloud, Console, & PC)

- 4 février (Cloud, Console, & PC) Another Crab’s Treasure - 5 février (Console)

- 5 février (Console) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 5 février (Console)

- 5 février (Console) Starfield - 5 février (Xbox Series)

- 5 février (Xbox Series) Madden NFL 25 - 6 février (Cloud, Console, & PC) (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

6 février (Cloud, Console, & PC) (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Kingdom Two Crowns - 13 février (Cloud & Console)

- 13 février (Cloud & Console) Avowed - 18 février (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Les premières sorties de février 2025

Vous connaissez la chanson par cœur depuis toutes ces années. Comme toujours, l’ensemble de ces nouveautés sera contrebalancé par une poignée de sorties du catalogue. Il faudra dire adieu dès le 15 février 2025 à des titres divers et variés, dont l’excellent Tales of Arise, le dernier en date de la franchise, le sympathique A Little to the left ou encore l’exaltant metroidvania Bloodstained. Ce ne sont malheureusement pas les seuls qui s'en iront du Xbox Game Pass dans les prochains jours. Voici tous les jeux qui quitteront le service à cette date :

A Little to the Left

Bloodstained: Ritual of the Night

EA Sports UFC 3

Indivisible

Merge & Blade

Return to Grace

Tales of Arise

