Le mois d’avril est terminé et le Xbox Game Pass a déjà dévoilé les jeux à venir en mai. Mais le service d’abonnement de Microsoft réserve encore quelques ultimes surprises, avec deux titres supplémentaires : un accès anticipé et un gros AAA signé Ubisoft. Parfait pour débuter le mois suivant sur les chapeaux de roue.

Les derniers jeux du Xbox Game Pass d'avril 2025

On commence sur le Xbox Game Pass avec Towerborne qui est un jeu développé par Stoic, le studio derrière la trilogie The Banner Saga. Cette fois, exit la stratégie au tour par tour : place à l’action pure en coopération. Dans ce beat’em up au style cartoon, vous incarnez un Aegis, un guerrier revenu d’entre les morts pour défendre les derniers survivants de l’humanité. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’allier pour explorer, combattre et repousser les ténèbres depuis la grande tour centrale. Towerborne mise sur une progression dynamique, des combats fluides et un système de personnalisation assez poussé. L’accès anticipé permettra aux joueurs de suivre son évolution au fil des mises à jour. Une vraie occasion de s’impliquer dans un projet qui vise le long terme.

Notons tout de même un élément important, Towerborne est prévu pour devenir un jeu free-to-play à sa sortie officielle, mais son accès anticipé, réservé aux abonnés Xbox Game Pass ou aux acheteurs de packs fondateurs permet à la communauté d’influencer activement son développement. Toujours bon à savoir.

Far Cry 4 aussi disponible

On termine avec le dernier gros jeu d'Avril et c’est un tout autre voyage que propose le Xbox Game Pass avec Far Cry 4. Sorti en 2014, cet épisode reste encore aujourd’hui un des plus appréciés de la série d’Ubisoft. Vous incarnez Ajay Ghale, de retour dans son pays natal, le Kyrat, pour disperser les cendres de sa mère. Très vite, il se retrouve mêlé à une rébellion contre Pagan Min, un dictateur aussi élégant que dément.

À vous de choisir votre camp, vos tactiques… et vos armes. Entre exploration libre, prises de camps ennemis, chasse, quêtes secondaires et délires typiquement Ubisoft, Far Cry 4 offre un contenu riche, un open world montagneux, et un rythme toujours efficace. À l’époque, il avait reçu la note de 7/10 sur Gameblog, mais depuis, le jeu s’est largement amélioré grâce aux différents patchs et mises à jour. Avec Towerborne, qui mise sur la collaboration et l’avenir, et Far Cry 4, valeur sûre du jeu d’action solo, Microsoft conclut avril sur une belle doublette sur le Xbox Game Pass.

