Malgré un dernier trimestre réussi, grâce au rachat d'Activision Blizzard, Microsoft Gaming est en train de restructurer à tout va. La firme de Redmond a déjà annoncé la fermeture de quatre studios Xbox. Et selon les informations du journaliste Jason Schreier, l'hécatombe pourrait se poursuivre avec de nouvelles suppressions de postes. Cette métamorphose en cours pourrait aussi s'étendre au Xbox Game Pass. Plusieurs pistes d'évolution sont actuellement considérées pour le service qui peine à élargir sa base d'abonnés.

Adieu les exclusivités dans le Xbox Game Pass ?

Le rachat d'Activision Blizzard, qui a coûté la bagatelle de 69 milliards de dollars, doit à tout prix être amorti par Microsoft. Le plus rapidement possible. Et la direction du géant semble d'autant plus pressée que le bilan de la branche Xbox n'est visiblement pas suffisamment satisfaisant. Les ventes de Xbox Series ralentissent toujours plus, avec un recul de 31% du chiffres d'affaires des consoles, et le service d'abonnement phare de la marque ne rencontre pas le succès espéré. La croissance du Xbox Game Pass fait du surplace alors qu'il est au cœur de la stratégie de l'entreprise.

En dépit de cela, The Verge suggère que l'abonnement pourrait voir ses prix grimper - au moins pour le XGP Ultimate -, et qu'il y a des discussions importantes sur l'ajout des exclusivités Xbox Game Studios à leur sortie. D'après le journaliste Tom Warren, Microsoft hésite à « offrir » les prochains Call of Duty dans le Xbox Game Pass à leur lancement respectif. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces titres coûtent chers, très chers. Et malheureusement, leur « gratuité » fait que cela peut représenter un frein aux ventes classiques.

Alors les jeux Call of Duty seront-ils absents du Xbox Game Pass ? Sarah Bond, présidente de Xbox, a déclaré ceci lors d'une interview avec Bloomberg. « Nous savons que nos principaux utilisateurs adorent le Xbox Game Pass. Un service d'abonnement où vous avez accès à un portefeuille de jeux, et surtout ceux que nous créons dès leur sortie. La qualité et l'étendue de l'offre n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Plus tard cette année, vous allez voir arriver encore plus de gros jeux. Sur l'ensemble de la gamme » (via IGN). Call of Duty n'est pas cité explicitement, mais cette dernière phrase laisse possiblement entendre que la licence ne sera pas mise de côté. Si c'est le cas, alors Call of Duty Black Ops 6 pourrait finalement bien intégrer le Xbox Game Pass day one.