Vous cherchez de quoi occuper votre week-end sans dépenser un sou ? Bonne nouvelle. Dès maintenant et jusqu’au lundi 28 avril à 8h59 (heure française), trois jeux sont entièrement jouables gratuitement pour tous les abonnés Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate. Au programme : de l’horreur spatiale, de la baston entre potes et du hockey sur glace. Bref, un trio aussi varié qu’inattendu. L'un des jeux est culte.

Trois jeux à tester gratuitement sur le Xbox Game Pass

Si vous aimez les expériences bien différentes, vous allez être servis. Cette sélection Xbox Game Pass pioche dans trois genres complètement opposés. Et c’est justement ce qui la rend intéressante. Que vous soyez plutôt frissons, fun multijoueur ou sport ultra-technique, il y a forcément un titre pour vous. Le premier est Alien Isolation. Sorti il y a déjà quelques années, Alien Isolation reste une référence du survival-horror. L’ambiance est glaçante. L’alien est imprévisible. Et vous êtes seul, presque sans défense, dans une station spatiale abandonnée. L’histoire suit Amanda, la fille d’Ellen Ripley, en quête de réponses sur la disparition de sa mère.

Envie de rigoler (ou de perdre vos amis) sur le Xbox Game Pass ? Lancez Make Way. Ce jeu de course complètement déjanté vous propose de construire le circuit au fur et à mesure. Chaque joueur ajoute des éléments aléatoires : loopings, pièges, sections mouvantes… Résultat : des pistes folles, imprévisibles, et des parties ultra fun à six joueurs. Parfait pour une soirée canap' entre potes.

Enfin, EA Sports revient sur la glace avec NHL 25, un jeu qui mise sur la précision et la fluidité. Grâce à un tout nouveau moteur de jeu baptisé ICE-Q, les mouvements sont plus réalistes, les actions plus stratégiques. Ajoutez à ça un nouveau système de contrôle pour encore plus de maîtrise. Un bon test pour ceux qui suivent la NHL, ou pour les curieux qui veulent découvrir une vraie simulation sportive sur le Xbox Game Pass.

Alien: Isolation

Make Way

NHL 25

Comment en profiter ?

C’est très simple. Connectez-vous à votre compte Xbox. Rendez-vous sur le Microsoft Store, ou directement depuis votre console. Une fois le jeu repéré, vous pouvez le télécharger sans frais tant que vous avez un abonnement Xbox Game Pass actif. Et si le jeu vous plaît, vous pouvez même l’acheter à prix réduit pour continuer à jouer après le week-end. Votre progression et vos succès seront conservés.

Source : Microsoft