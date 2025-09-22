Une fois de plus, le Xbox Game Pass PC est l’occasion parfaite d’enrichir sa collection et, pourquoi pas, de se laisser tenter par des expériences vidéoludiques que l’on n’aurait pas découvertes autrement. Aujourd’hui, c’est peut-être le cas avec un jeu français très attendu, proposé en accès anticipé.

Un retour très attendu sur le Xbox Game Pass

Il s'agit donc de Endless Legend 2. Suite directe du premier Endless Legend, sorti en 2014, ce nouvel épisode (notamment sur Game Pass Ultimate et PC) plonge à nouveau les joueurs dans un univers de fantasy unique, teinté de science-fiction. Le jeu repose sur les mécaniques classiques du 4X : explorer, étendre son empire, exploiter les ressources et exterminer ses rivaux. Mais cette fois-ci, l’action se déroule sur Saiadha, une planète océanique en pleine mutation.

La grande originalité de cet épisode qui arrive sur le Xbox Game Pass repose sur le phénomène appelé Tidefall. Au fil du temps, les marées se retirent, dévoilant de nouvelles terres et changeant radicalement la carte. Cette mécanique relance sans cesse l’exploration et oblige les joueurs à revoir leur stratégie même après plusieurs heures de jeu. Les factions jouables promettent une forte asymétrie, chacune disposant de ses propres règles, forces et faiblesses. Les batailles tactiques gagnent aussi en profondeur : elles se déroulent directement sur la carte stratégique, où le relief et l’environnement influencent les affrontements. Enfin, plusieurs conditions de victoire sont prévues. Outre les objectifs traditionnels de domination, l’histoire et les quêtes narratives de cette nouveauté Xbox Game Pass auront un rôle important dans le dénouement d’une partie.

Une version encore en évolution

Comme tout accès anticipé, sur le Xbox Game Pass ou ailleurs, cette première version d’Endless Legend 2 n’est pas définitive. Certains systèmes, comme la diplomatie ou l’équilibrage des factions, sont encore en cours d’ajustement. Les joueurs doivent aussi s’attendre à quelques bugs et à des optimisations qui arriveront au fil des mises à jour.

Cela dit, cette formule permet de découvrir le jeu plus tôt et de participer à son évolution grâce aux retours de la communauté. Si vous aimez les jeux de stratégie complexes, la richesse du 4X et l’univers original d’Amplitude Studios, Endless Legend 2 a déjà de quoi séduire. Son arrivée dans le Xbox Game Pass PC réduit le risque : vous pouvez le tester facilement et voir comment le jeu évolue.

Source : Microsoft