Le Xbox Game Pass ajoute trois nouveaux jeux à son catalogue avec de grosses licences et un jeu très bien noté qui vient juste de sortir. Il y en a pour tous les goûts, et pour les fans de foot, en pleine Coupe du Monde, c'est absolument parfait !

Chaque mois, le Xbox Game Pass fait le plein de nouveautés, que ce soit sur consoles, PC ou même via le Cloud. Si Asha Sharma a revu le prix de l'abonnement à la baisse et qu'elle se prépare à d'autres changements majeurs chez Xbox, rien n'a pour le moment changé concernant les sorties de nouveaux jeux. Aujourd'hui, plusieurs titres débarquent d'ailleurs sur le catalogue, dont deux énormes licences qui dominent clairement chacune leur catégorie.

Call of Duty Vanguard rejoint le Xbox Game Pass

Alors que Call of Duty Modern Warfare 4 est attendu pour la fin de l'année et que l'on vient d'apprendre que Call of Duty Black Ops & Black Ops 2 reviendront au moins sur PlayStation cet été, le Xbox Game Pass ajoute lui aussi un nouvel épisode de la licence à son catalogue. Call of Duty Vanguard rejoint la centaine de jeux déjà disponibles sur consoles et PC. Le FPS développé par Sledgehammer n'a malheureusement jamais eu de suite malgré la fin plutôt ouverte de sa campagne. Une campagne plutôt solide d'ailleurs et accompagnée d'un multijoueur qui l'était tout autant. Les sensations de jeu étaient particulièrement bonnes, très viscérales, et les armes avaient un impact percutant. L'ambiance générale était par ailleurs excellente avec une plongée très atmosphérique dans la Seconde Guerre mondiale que ce soit en multi comme en solo. Vous pourrez tester tout ça vous-même dès maintenant avec le Xbox Game Pass.

EA Sports FC 26 est lui aussi dispo pour les abonnés Ultimate

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront quant à eux également retrouver EA Sports FC 26, dernier épisode en date de la célèbre licence de football. En plein mondial de foot, c'est quand même une opportunité à ne pas manquer pour les fans du ballon rond qui pourront s'amuser à reproduire chaque rencontre entre amis notamment. Le jeu propose aussi et surtout divers modes de jeu, dont son fameux FUT, qui divise au moins autant qu'il cartonne à chaque fois. Des centaines de joueurs, des dizaines d'équipe sous licence, EA Sports FC 26 est certainement le plus gros jeu de foot actuellement et est maintenant jouable avec le Xbox Game Pass Ultimate.

Une nouveauté dans le Xbox Game Pass Ultimate dès sa sortie

Enfin, c'est une nouvelle sortie qui rejoint le catalogue du Xbox Game Pass Ultimate sur consoles et PC, le petit Junkster. Il s'agit d'un jeu d'action et de plateforme développé par Stormcloud Games dans lequel on incarne un petit robot qui s'est écrasé sur une étrange planète ressemblant à une immense décharge. Avec son univers coloré et sa direction artistique inspirée de la bande dessinée, Junkster est une aventure rafraîchissante et amusante qui pourrait vous tenir en haleine quelques heures. Les premiers retours, sur Steam notamment, sont en tout cas très positifs.