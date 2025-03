Plusieurs jeux ont déjà été confirmés dans le Xbox Game Pass d'avril 2025 dont les très attendus South of Midnight et Clair Obscur Expedition 33 qui pourraient créer la surprise chacun dans leur style. De plus, une licence culte de stratégie, qui s'apprête à faire son retour le mois prochain avec un nouveau jeu, sera aussi de la fête. Il s'agit de Commandos: Origins, tandis que Towerborne fera également bien partie des futures vagues de jeux « gratuits » pour les abonnés.

Deux poids lourds dans le Xbox Game Pass d'avril 2025 ?

Au moment où l'on met cet article en ligne, sept jeux Xbox Game Pass d'avril 2025 ont été officialisés. South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33, Commandos: Origins, Descenders Next, Blue Prince, Tempopo, ainsi que Towerborne. Mais deux autres jeux d'avril 2025 auraient déjà leaké et c'est énorme. Après avoir été déçu des ventes de Dragon Age The Veilguard, Electronic Arts aurait pris la décision de l'intégrer sans plus attendre au Xbox Game Pass... selon le Xbox Store.

En effet, comme le montre la capture d'écran visible plus bas, une fiche PC Game Pass Dragon Age The Veilguard est actuellement en ligne sur la boutique. Visiblement, ça ne concerne pas la version d'essai gratuit contenu dans l'EA Play. Peut-on y croire ? Dans la mesure où le jeu est déjà disponible dans le PS Plus de mars 2025, c'est loin d'être improbable.

Si l'on se réfère encore au Xbox Store, EA pourrait aussi ajouter la version complète EA Sports FC 25 au Xbox Game Pass et pour le coup, ce ne serait pas une surprise. En général, c'est à cette période que l'éditeur propose sa simulation de foot aux abonnés. Pour l'instant, ça reste toutefois des rumeurs, en attendant des annonces officielles.

Liste des jeux XGP confirmés d'avril 2025

Voici la liste des jeux Xbox Game Pass confirmés et en rumeur pour avril 2025.

Crédits : Xbox Store.

Source : Xbox Store.