Les services de jeux à la demande se sont largement imposés dans le paysage vidéoludique. Prime Gaming, PS Plus, les offres ne manquent pas. Cependant, celui qui a lancé la tendance n'est autre que le Xbox Game Pass. La promesse de pouvoir jouer à des centaines de « jeux gratuits » chaque mois a de quoi donner en vie, surtout quand on voit des mastodontes comme celui qui rejoint le catalogue de Microsoft aujourd'hui.

Un des plus gros jeux de 2024 enfin sur le Xbox Game Pass

Décidément, Microsoft veut finir le mois d'août en beauté ! Hier, c'est un certain Gears of War Reloaded qui débarquait day one dans le catalogue du Xbox Game Pass. Aujourd'hui, c'est une autre licence de taille qui partage avec les abonnés sa dernière mouture, parue l'an dernier et nommée dans les plus grandes cérémonies qui récompensent les productions vidéoludiques. Avis aux amateurs de RPG, c'est un titre certainement fait pour vous !

Dragon Age The Veilguard fait son entrée dans le Xbox Game Pass ! Nouvelle proposition de la célèbre licence de BioWare, ce quatrième opus nous entraîne pour une nouvelle aventure ensorcelante dans les terres de Thedas, dix ans après la victoire de l’Inquisition. Malgré des dialogues qui ont pu laisser une partie du public sur le côté, le jeu rivalise d'ingéniosité dans son système de combat et propose une histoire épique au possible.

Ce nouveau jeu Xbox Game Pass a en plus de quoi plaire aux fans de la première heure. Sa grande quête met l'accent sur le lore de la licence et apporte des réponses à bien des questions qui se posent depuis longtemps. Pour autant, ce n'est pas un titre réservé aux adeptes. Pas besoin d'avoir fait les précédents pour comprendre ce qu'il se passe. Dès lors, il saura trouver sa place dans le cœur des néophytes avec ses compagnons attachants et ses envolées épiques. Si le cœur vous en dit, répondez à l'appel de Dragon Age 4 à partir d'aujourd'hui dans le Xbox Game Pass Standard, ainsi que sur PC ou via le Cloud.