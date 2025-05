Ce jeudi 15 mai est une des dates que nous surveillions grandement cette année ! Et pour cause, c'est aujourd'hui que sort un des jeux les plus attendus de 2025, tiré d'une licence hyper culte qu'on ne présente plus. En outre, les abonnés du Xbox Game Pass ont la primeur d'y jouer le jour J. En plus de la PS5, rendez-vous dès maintenant sur votre console Xbox Series X|S ou votre PC pour plonger dans cette aventure aussi intense que viscérale.

Une tuerie rejoint le Xbox Game Pass

Le mois de mai ne manque pas de nouveautés que nous gardions à l'œil depuis un moment. Nous pouvons notamment évoquer The Precint, le fameux « GTA inversé », mais aussi, dans les semaines à venir, un certain Onimusha 2 et Elden Ring Nightreign. Mais, aujourd'hui, c'est un titre coup de poing qui débarque, à savoir Doom The Dark Ages. Et, pour couronner le tout, c'est dispo dans le Xbox Game Pass pour les détenteurs de la formule PC ou Ultimate.

© Bethesda Softworks / id Software.

Ce préquel direct aux excellents Doom de 2016 et Doom Eternal (également accessibles dans le Xbox Game Pass) vous transporte dans un univers toujours aussi sombre, mais aux accents médiévaux cette fois. En effet, The Dark Ages a surpris tout le monde avec son cadre moyenâgeux, offrant à la licence une dimension inédite pour une aventure qui repense les mécaniques traditionnelles des précédents opus.

Doom The Dark Ages explore les origines du Slayer dans une guerre médiévale contre les terribles légions de l'Enfer. Pour l'occasion, un arsenal inédit s'offre à vous. Scie-bouclier, fléau clouté ou encore gantelet électrique seront vos meilleurs alliés contre l'ennemi. Mais que les fans de la première heure se rassurent, les armes iconiques de la licence seront aussi de la partie pour une expérience toujours aussi viscérale. Avec tout cela, ce pourrait devenir un incontournable du Xbox Game Pass.

Cependant, attendez-vous à une dynamique de gameplay quelque peu différente par rapport aux derniers volets de la saga. Doom The Dark Ages se veut toujours aussi périlleux mais mise moins sur la vitesse. Les habitués devront se faire à ce changement d'approche, mais attendez-vous à ce que ça saigne aussi abondamment qu'auparavant. Le jeu vous attend d'ores et déjà sur PC, PS5, Xbox Series X|S, ainsi que dans le Xbox Game Pass.