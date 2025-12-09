Si vous avez envie de changer d’air en matière de jeux, sachez que le Xbox Game Pass permet de récupérer trois titres qui sont tout simplement excellents. De quoi bien profiter du mois de décembre.

Trois jeux très différents arrivent dans le Xbox Game Pass le 9 décembre. Chacun propose une expérience simple à comprendre, mais étonnamment accrocheuse une fois la manette en main. Voici un aperçu détaillé de ces nouveautés, disponibles selon les plateformes et les abonnements.

A Game About Digging A Hole

Ce titre mise sur une idée presque absurde au premier regard. Creuser un trou, encore et encore, tout en découvrant ce qui se cache sous la surface. Malgré son concept minimaliste, le jeu surprend par sa boucle de gameplay très efficace. À mesure que l’on progresse, le sol révèle de nouveaux types de terrains, des interactions inattendues et une ambiance qui évolue subtilement.

Ce qui fonctionne, c’est surtout la façon dont chaque descente encourage l’expérimentation. Le joueur choisit son rythme, improvise, teste différentes approches et finit par s’immerger dans un cycle étrangement apaisant. Disponible sur le Xbox Game Pass via le Cloud, la console, la console portable et le PC, le jeu se prête parfaitement aux petites sessions rapides.

Death Howl

Death Howl prend une direction très différente avec un ton plus sombre et une tension permanente. Le gameplay repose sur des affrontements rapides, des déplacements nerveux et une ambiance qui se renforce au fil des niveaux. Grâce à sa direction artistique minimaliste mais expressive, le jeu parvient à installer une atmosphère pesante dès les premières minutes.

La force du titre vient de son exigence progressive. Chaque erreur se paie cash, ce qui pousse le joueur à rester concentré et à adapter constamment sa stratégie. Death Howl est disponible uniquement pour les abonnés PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate, sur console portable et PC. Une expérience plus crue, mais parfaitement adaptée à ceux qui aiment les défis.

Dome Keeper

Dome Keeper propose un mélange bien rythmé entre défense, extraction et gestion. Le joueur explore les sous-sols pour récupérer des ressources, tout en consolidant son dôme pour résister aux attaques régulières. Ce double gameplay crée une tension agréable, car chaque sortie sous terre doit être optimisée pour ne pas se faire surprendre par l’assaut suivant.

Le jeu brille aussi par sa lisibilité et son style visuel, qui rendent chaque action intuitive. Progressivement, on débloque des améliorations et des routes plus efficaces, ce qui donne une vraie sensation d’évolution. Dome Keeper rejoint le Xbox Game Pass via le Cloud, la console, la console portable et le PC, ce qui en fait l’un des titres les plus accessibles du trio.

