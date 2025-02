Après l'annonce de leur arrivée plus tard dans l'année sur le PS Plus, deux nouveaux excellents jeux confirment également leur sortie concomitante sur le Xbox Game Pass.

Si on sait déjà que de grosses cartouches vont arriver dans les prochains mois sur le Xbox Game Pass, comme Avowed, Atomfall, South of Midnight, Clair Obscur Expedition 33, DOOM The Dark Ages et Ninja Gaiden 4, voilà que deux nouvelles pépites confirment également leur arrivée prochaine sur le service d'abonnement phare de Microsoft. Il s'agira donc d'une sortie conjointe également sur le PS Plus, en plus des plateformes PC, PS5 et Xbox Series, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux.

Deux nouvelles pépites arrivent Day One bientôt sur le Xbox Game Pass

Le premier State of Play de l'année avait déjà annoncé la couleur en prévoyant l'arrivée des deux jeux qui nous intéressent ici sur le PS Plus. En réponse, le Xbox Game Pass confirme également qu'ils seront disponibles le jour de leur sortie officielle sur le service. S'il ne s'agit pas de gros jeux AAA qui tachent, nous avons clairement droit à deux belles petites pépites, intitulées respectivement Abiotic Factor et Blue Prince.

Abiotic Factor

Le premier est un jeu de survie/construction se déroulant dans un énorme complexe scientifique. Avec des influences évidentes comme le premier Half-Life, le titre développé par Deep Field Games nous met dans la peau d'employés issus de diverses disciplines pour coopérer et essayer de survivre dans un bâtiment en proie au chaos et à une invasion alien. Déjà disponible en early access sur Steam, il y jouit d'une moyenne d'évaluation des utilisateurs « extrêmement positive » avec plus de 19 000 avis. Il arrivera donc dans le courant de l'été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, et donc aussi sur le PS Plus et le Xbox Game Pass.

Blue Prince

Blue Prince, l'autre jeu à venir Day One sur les services d'abonnement de PlayStation et Xbox ne s'est pas encore laissé approcher via un early access, mais par le biais d'une démo. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un titre prometteur, qui prend cette fois la forme d'un jeu d'énigmes et de puzzle, développé par Dogubomb. Il prend pour cadre l'intrigant Mont Holly, dans un espèce de rogue-lite procédural, où nous pouvons chaque jour choisir quelle salle et ses mystères explorer, dans l'espoir d'enfin arriver à la chambre 46, qui pourrait nous apporter toutes les réponses. Celui-ci arrivera sur PC, PS5, Xbox Series, et donc le PS Plus et le Xbox Game Pass, dans le courant du printemps 2025.