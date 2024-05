On connaît maintenant les deux jeux gratuits ciblés par les Free Play Days sur le Xbox Game Pass, et il y a du beau monde pour ce week-end, avec des styles très différents.

Pour rappel, les Free Play Days permettent aux abonnés au Xbox Game Pass et à son pendant Core de profiter sans surcoût des titres sélectionnés, du jeudi au dimanche. Place maintenant aux jeux gratuits concernés par l'offre de ce week-end, active dès aujourd'hui.

La nouvelle offre du week-end sur le Xbox Game Pass

La semaine dernière, le Xbox Game Pass gâtait ses abonnés avec des Free Play Days ciblant Destiny 2, Crime Boss: Rockay City, Cities Skylines Remastered et From Space. Cette semaine, on divise le compte de jeux à essayer gratuitement pas deux, mais pas au niveau de la qualité. Entrent en effet en scène Killing Floor 2 et Planet Coaster: Console Edition.

Le premier est un FPS en coopération sanglant et bourrin à souhait développé par Tripwire Interactive. Dans un groupe de six joueurs maximum, vous devrez choisir entre différentes classes et massacrer des vagues de monstres aux apparences toutes plus dérangeantes les unes que les autres. Après chaque vague, vous recevrez un peu d'argent à dépenser auprès d'un marchand pour augmenter vos chances de sortir vivants de la partie en cours. Killing Floor 2 ne rigole en effet pas s'agissant de la difficulté. Si les joueurs ne coopèrent pas, le jeu ne donnera pas cher de leur peau.

On change radicalement d'ambiance avec le second jeu gratuit disponible sur le Xbox Game Pass pour ces Free Play Days. Pas question ici de trucider des monstres, mais de construire le parc d'attractions de vos rêves. Le titre de Frontier Developments mettra également vos talents de gestionnaire à rude épreuve. Il faudra en effet rendre le parc aguicheur pour les visiteurs et subvenir à leurs besoins en nourriture, sécurité, hygiène et autres. À noter que seule la version console du jeu est concernée par l'offre de ce week-end.

Voici les jeux de ce week-end de Free Play Days © Microsoft

Des offres de jeux gratuit limitées dans le temps

Rappelons une fois encore que l'offre des Free Play Days démarre le jeudi pour se terminer le dimanche. La fenêtre de tir pour essayer les jeux gratuits proposés est donc fatalement limitée. Si les titres à essayer ne vous intéressent pas, il faudra repasser jeudi prochain pour voir ce que le Xbox Game Pass réservera alors à ses abonnés.