Vous connaissez la musique : les catalogues à la demande, qu'il s'agisse de SVOD ou de jeux vidéo, ça bouge tout le temps ! Chaque nouveau mois est l'occasion de voir des nouveautés arriver, mais aussi plusieurs titres disparaitre. Eh oui, il faut bien faire de la place. Le Xbox Game Pass ne fait pas exception. Préparez-vous à du changement très bientôt.

Ces jeux vont quitter le Xbox Game Pass en mars

Alors que chaque début de mois permet d'accueillir de nouveaux titres dans le Xbox Game Pass, la mi-mars marque le départ de 8 jeux du service de Microsoft. Il y en a pour tous les goûts, et surtout une licence culte : Yakuza 5 et Yakuza 6 vont s'en valler très prochainement. Dans une vibe un peu similaire, vous pourrez également dire au revoir à No More Heroes 3.

Les amateurs de défis à la Souls-like vous aussi devoir accepter le départ de Lies of P, dont un DLC vient pourtant d'être annoncé. Il faudra passer à la caisse pour l'essayer. Si vous êtes plutôt sport, alors vous regretterez peut-être MLB The Show 24. Le très bon jeu indé de Heart Machine, Solar Ash, nous quittera ainsi. Plus familial, le dernier jeu Bob l'Éponge s'en ira, ainsi que le western déjante Evil West.

Capture d'écran du 3 mars 2025. © Gameblog.

Combien de temps pour finir chacun des jeux ?

Vous avez jusqu'au 15 mars 2025 pour profiter au maximum des prochains jeux à quitter le Xbox Game Pass. Mais lesquels devriez-vous prioriser, surtout si vous voulez décrocher tous les succès ? Voici le temps demandé pour voir le bout de chacun de la liste :

Bob l'Éponge Bataille pour Bikini Bottom — Réhydraté : de 9 jusqu'à 14 heures pour les complétistes.

: de 9 jusqu'à 14 heures pour les complétistes. Evil West : 11 heures en ligne droite, le double pour tout compléter.

: 11 heures en ligne droite, le double pour tout compléter. Lies of P : environ 30-36 heures pour l'histoire et jusqu'à 60 pour le 100 %.

: environ 30-36 heures pour l'histoire et jusqu'à 60 pour le 100 %. MLB The Show 24 : 37 heures environ.

: 37 heures environ. No More Heroes 3 : 12 à 20 heures selon l'investissement que vous voulez y mettre.

: 12 à 20 heures selon l'investissement que vous voulez y mettre. Solar Ash : 6 à 9 heures pour ce jeu d'action-aventure.

: 6 à 9 heures pour ce jeu d'action-aventure. Yakuza 5 Remastered : 36 heures en ligne droite, 65 heures en prenant le temps d'explorer et plus de 150 heures pour le 100 %.

: 36 heures en ligne droite, 65 heures en prenant le temps d'explorer et plus de 150 heures pour le 100 %. Yakuza 6 The Song of Life : 18 à 32 heures pour l'histoire et jusqu'à 55 pour les complétistes.