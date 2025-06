Le mois de juin touche à sa fin (enfin, pas encore), et comme à l’accoutumée, certains titres s’apprêtent à tirer leur révérence sur le Xbox Game Pass. Microsoft a dévoilé la première vague de jeux qui quitteront le catalogue le 1er juillet 2025, et même si la liste reste assez courte, elle contient quelques expériences marquantes. L’occasion de leur dire adieu… ou d’en profiter une dernière fois avant qu’il ne soit trop tard.

Ces jeux vont quitter le Xbox Game Pass en juillet 2025

Parmi les cinq jeux listés sur le Xbox Game Pass, Journey to the Savage Planet est sans doute le plus notable. Ce jeu d’aventure à la première personne, sorti en 2020, avait été salué pour son univers coloré, son humour décalé et son gameplay qui mêle exploration, plateforme et crafting. Il a récemment fait reparler de lui avec la sortie d’une suite en mai 2025, ce qui remet temporairement le premier épisode sous les projecteurs.

Les autres jeux qui partent du Xbox Game Pass, bien que plus modestes, couvrent des genres très différents. SteamWorld Dig 2, par exemple, reste une excellente aventure en 2D mêlant exploration souterraine et mécaniques de Metroidvania. Arcade Paradise, quant à lui, vous met dans la peau d’un gérant de laverie qui transforme progressivement son local en véritable salle d’arcade. Une expérience originale et rétro, assez unique dans son genre.

Du côté des productions plus confidentielles, on retrouve Robin Hood: Sherwood Builders, un jeu d’action et de gestion médiéval, et My Friend Peppa Pig, une aventure éducative clairement pensée pour les très jeunes joueurs. Pas mal d'indé sur le Xbox Game Pass.

Combien de temps pour finir chacun des jeux ?

Vous avez jusqu’au 1er juillet 2025 pour profiter pleinement des jeux qui quitteront le Xbox Game Pass. Et si vous comptez les terminer ou viser tous les succès, mieux vaut ne pas traîner. Voici le temps estimé pour venir à bout de chacun des titres concernés, histoire de savoir lesquels méritent votre attention en priorité.

Journey to the Savage Planet

Histoire principale : 8 à 12 heures

Pour le 100 % : 15 à 20 heures

SteamWorld Dig 2

Histoire principale : 4 à 12 heures

Pour tout débloquer : 15 à 20 heures

Arcade Paradise

Histoire principale : environ 20 heures

Pour tout terminer : 30 à 50 heures

Robin Hood: Sherwood Builders

Histoire principale : 11 à 30 heures

Pour l’exploration complète : jusqu’à 100 heures

My Friend Peppa Pig

Durée de jeu : variable selon l’âge du joueur, mais peut aller jusqu’à 60 heures pour les plus jeunes

Objectifs simples, pas de platine à viser

Source : Xbox Game Pass