Tandis que les abonnés au PS Plus se préparent actuellement à recevoir une nouvelle salve de jeux gratuits, parmi lesquels se cache notamment une pépite insoupçonnée, les abonnés au Xbox Game Pass, eux, se préparent à faire leurs adieux à un certain nombre de jeux. Car le service de Microsoft a beau s’enrichir tous les mois de nouveautés très attendues, il est malheureusement inévitable pour certains titres de quitter parfois le catalogue. Et à défaut de connaître les prochaines arrivées pour l’instant, on connait donc déjà les prochaines sorties.

Ces jeux quitteront prochainement le Xbox Game Pass

Car oui, la firme de Redmond n’a peut-être pas encore dévoilé les prochains jeux à venir dans le Xbox Game Pass pour le mois de janvier 2026, mais elle a déjà annoncé la liste de ceux amenés à quitter le service le 15 janvier prochain. Enfin, plus ou moins. Car nous n'avons peut-être pas encore eu droit à une annonce en bonne et due forme pour le moment, mais nous en avons toutefois eu la confirmation via l’application Xbox, qui a récemment mis en avant la liste des prochaines sorties du catalogue. Voici donc l’ensemble des jeux concernés :

Neon White

Road 96

Flintlock: The Siege of Dawn

Le Grinch : Les aventures de Noël – Édition joyeuse et espiègle

The Ascent

Notez que vous avez jusqu’au 15 janvier prochain pour essayer l’un ou l’ensemble de ces jeux via le Xbox Game Pass, après quoi il sera trop tard. Précisons également que tous ces titres disposent actuellement d’une réduction exceptionnelle, allant de -20% pour Neon White, Road 96 et The Ascent à -50% pour Le Grinch et -75% pour Flintlock. Si d’aventure vous n’aviez pas suffisamment de temps pour les terminer avant qu’ils ne quittent service, vous avez donc jusqu’au 15 janvier pour vous les offrir à prix réduit et les terminer en toute tranquillité.

Deux titres déjà confirmés pour janvier 2026

Reste maintenant à découvrir quelles seront les prochaines arrivées du Xbox Game Pass qui, en théorie, ne devraient désormais plus trop tarder à être annoncées. Cela dit, on sait déjà que le mois de janvier sera notamment placé sous le signe du metroidvania avec MIO: Memories in Orbit, dont la sortie est prévue pour le 20 janvier, ainsi que sous le signe du city-building avec Nova Roma, dont le lancement en accès anticipé est attendu pour le 22 janvier.

