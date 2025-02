Un nouveau mois démarre, ce qui est synonyme de nouvelles arrivées de jeux. Février sera riche en grosses nouveautés et cela vaut aussi pour les services de jeux à la demande, comme le Xbox Game Pass. Cependant, pour que des titres supplémentaires intègrent le catalogue, d'autres doivent s'en aller pour leur faire de la place. Cette fois, vous allez devoir dire au revoir plusieurs jeux gratuits, et pas des moindres.

De grosses sorties du Xbox Game Pass en février 2025

Le Xbox Game Pass vient à peine d'accueillir trois nouveaux jeux gratuits pour terminer le mois de janvier comme il faut, qu'il doit faire de la place pour les nouveautés de février. Cela touchera aussi bien les abonnés à la formule standard qu'Ultimate et PC.

Ce sont sept jeux qui quitteront prochainement le Xbox Game Pass : A Little to the Left, Bloodstained: Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge & Blade, Return to Grace et l'excellent Tales of Arise. Ils seront tous disponibles jusqu'au samedi 15 février.

C'est donc le moment de vous focaliser sur ces jeux avant qu'ils ne disparaissent du Xbox Game Pass ! Passé le 15 du mois, vous ne pourrez plus y accéder via votre abonnement. Cependant, vos données sont sauvegardées. Cela veut dire que vous pourrez continuer votre partie où vous l'aviez laissée s'ils revenaient plus tard dans le catalogue.

D'ailleurs, cela vaut aussi si vous achetez les jeux. En prévision de leur départ du Xbox Game Pass, ces sept jeux bénéficient d'une remise de 20 % sur le store Microsoft pour les abonnés. S'ils vous ont plu, c'est donc une belle occasion pour vous de les garder à vie dans votre ludothèque.

Capture d'écran en date du 3 février 2025. © Gameblog

Combien de temps faut-il pour finir ces jeux du Game Pass ?

Les sept jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 février sont accessibles sur consoles (Xbox ONE et Xbox Series) et sur PC, à l'exception d'EA Sports UFC 3. Pour profiter de tous au mieux, voici le temps qu'il faut pour en voir le bout en ligne et pour les compléter à 100% :

A Little to the Left : 3h30 à 10h30

: 3h30 à 10h30 Bloodstained: Ritual of the Night : 14h à 35h30

: 14h à 35h30 EA Sports UFC 3 : 9h à 47h

: 9h à 47h Indivisible : 18h30 à 27h30

: 18h30 à 27h30 Merge & Blade : 10h30 à 15h30

: 10h30 à 15h30 Return to Grace : 2h30 à 5h

: 2h30 à 5h Tales of Arise : 41h à 73h30