Si on a déjà une bonne idée de ce qui attend les abonnés en mai sur le Xbox Game Pass, avec des gros morceaux comme Anno 1800, le Call of Duty Modern Warfare 2 original de 2009, Dredge ou encore DOOM The Dark Ages, la suite du calendrier est plutôt nébuleuse. Ceci étant dit, un jeu potentiellement à surveiller sur le service comme d'autres plateformes se pare de son côté d'une de sortie pour juillet. On fait tomber les plumes pour découvrir ce qu'il en est.

Le jeu qui nous intéresse ici s'est fait connaître lors du Xbox Games Showcase 2024, dans le cadre du Summer Game Fest de l'été dernier, et annoncé alors pour courant 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et donc le Xbox Game Pass. Celui-ci avait attiré notre regard par sa direction artistique très ancrée dans le folklore chinois, de même que son ambiance et son gameplay souls-like nous mettant face à d'effroyables yaoguai, les monstres de la mythologie de l'Empire du Milieu. Vous l'aurez peut-être compris, on parle bien de Wuchang Fallen Feathers, développé par Leenzee Games et édité par 505 Games.

Wuchang Fallen Feathers a ainsi tout récemment précisé sa date de sortie, qui se fixe donc au 24 juillet 2025. Il sera disponible sur PC et consoles, mais également Day One sur le Xbox Game Pass. La chaîne YouTube officielle de Xbox, qui en a visiblement fait son poulain, nous annonce la chose dans une nouvelle bande-annonce qui donne encore bien envie, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

En plus de la date de sortie de Wuchang Fallen Feathers, la vidéo vient en détailler les bonus de précommande, si d'aventure ce SoulsBorne chinois qui pourrait faire de l'ombre à Black Myth Wukong vous intéresse. Nous avons droit en l'occurrence aux éléments suivants :

Set de Spectre Nocturne amélioré (5 pièces)

Set de Spectre Blanc amélioré (5 pièces)

Hache de Guerre Vermeille

Objet d'amélioration de compétence Mercure Rouge Brillant

Du fait de sa présence Day One sur le Xbox Game Pass, ces bonus pourraient par ailleurs être directement intégrés à l'offre du service d'abonnement de Microsoft. Rendez-vous à partir du 24 juillet pour découvrir tout cela.

Source : Xbox sur YouTube