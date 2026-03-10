Chaque mois, le Xbox Game Pass ajoute de nouveaux jeux à son catalogue. Avec le nouveau système de formule, on arrive parfois à s'y perdre, mais en général, tout le monde y trouve son compte. Pour le mois de mars 2026, le service va être des plus généreux avec de très gros jeux et des licences cultes. La semaine dernière, il y a notamment eu Final Fantasy 3, l'excellent Kingdom Come Delivrance 2 ou encore le très bon Planet of Lana 2 Children of the Leaf. Aujourd'hui, ce sont deux jeux excellents chacun dans leur domaine qui arrivent, dont l'un des plus gros et des meilleurs RPG de la dernière décennie. Une vraie nouveauté événement pour les abonnés.

Une excellente simulation pour les fans du genre

Vous rêvez de travailler dans le bâtiment sans vous salir ? Construction Simulator est fait pour vous et c'est dispo sur le Xbox Game Pass. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une simulation de construction dans laquelle on devra entretenir son entreprise en menant à bien une multitude de chantiers de taille variée. Du petit aménagement dans un quartier résidentiel, à la construction d'un immeuble, vous pourrez presque tout faire. Seul ou en coopération, il faudra planifier son chantier, conduire une tonne de véhicules sous licence et fidèlement modélisés, mais aussi gérer les matériaux, la durée des travaux et la rentabilité générale des projets. Fun et rapidement addictif pour qui est sensible au genre, Construction Simulator pourrait bien vous grappiller quelques heures sur le Xbox Game Pass.

L'un des meilleurs RPG de sa génération rejoint le Xbox Game Pass

Le second jeu à débarquer aujourd'hui sur le Xbox Game Pass n'est clairement pas un petit puisqu'il s'agit de l'excellent Cyberpunk 2077. Difficile d'être passé à côté du monument de CD Projekt tant le jeu a fait couler de l'encre avant, pendant et après sa sortie. Dans ce RPG aussi généreux qu'audacieux, on incarne un mercenaire qui tentera de se faire une place à Night City, une cité futuriste en proie à la violence et aux excès. Des dizaines d'heures de jeu, des choix et des fins multiples vous attendent dans ce qui est assurément l'un des meilleurs RPG de ces 10 dernières années, encore plus depuis sa mise à jour 2.0 qui a complètement changé la dynamique. Si vous ne l'avez pas encore testé, c'est le moment puisque Cyberpunk 2077 rejoint le Xbox Game Pass aujourd'hui.

source : XGP officiel