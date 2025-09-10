Même en interne, le Xbox Game Pass ne fait clairement pas l'unanimité, comme l'ont récemment souligné ces vétérans, qui disent même qu'il « fait mal à beaucoup de gens ».

Pourtant l'un des piliers de la stratégie de la branche gaming de Microsoft, le Xbox Game Pass fait souvent l'objet de critiques, notamment de la part des développeurs. Tel était le cas en juin dernier, lorsque Raphael Colantonio, ex-fondateur d'Arkane, un des studios appartenant à Xbox, déclarait que le service pourrait finir par « tuer tout le monde ». Plus récemment, d'autres vétérans ayant auparavant travaillé sous la houle de la marque au X, ont également exprimé un avis particulièrement négatif à son encontre.

De nouveaux vétérans se lâchent contre le Xbox Game Pass

Après Raphael Colantonio en juillet dernier, c'était donc cette semaine notamment au tour de Pete Hines, ancien directeur marketing de Bethesda, d'exprimer librement le fond de sa pensée sur le Xbox Game Pass, alors qu'il ne travaille plus pour la branche gaming de Microsoft depuis 2023. Outre une confession quant à l'un des pires fiascos de sa carrière sur Fallout 76, il a ainsi donné son avis sans filtre sur le service phare de Xbox, dans une interview auprès de DBLTAP.

Il explique alors que le Xbox Game Pass créé selon lui une « tension qui fait mal à beaucoup de gens, dont les créateurs de contenus eux-mêmes. Un système d'abonnement basé sur l'ajout régulier de contenus vaut autant que de la m*rde si ceux qui les créent ne sont pas correctement reconnus et compensés pour leur travail, et le Game Pass le fait très mal. La question n'est pas si le service est profitable pour la plateforme, mais s'il est sain pour les développeurs ». Pete Hines reflète ainsi l'avis de nombreux créateurs qui voient leurs jeux arriver sur le Xbox Game Pass sans leur consentement, car fruit d'une décision de leurs éditeurs.

En réaction à cette interview de Pete Hines, Shannon Loftis, ancienne directrice de World's Edge, les créateurs d'Age of Empires, a également exprimé un avis peu reluisant à propos du Xbox Game Pass sur son compte LinkedIn. « En tant que développeuse chez Xbox depuis très longtemps, je peux confirmer que Pete a raison. Je pourrais, et peut-être le ferai-je un jour, écrire des pages sur les tensions internes bizarres que le service génère ». Rappelons par ailleurs que la stratégie de Microsoft autour du service ne semble pas être si payante que cela, puisque la firme de Redmond a en juillet licencié environ 9 000 personnes, afin « d'optimiser les coûts » et investir massivement dans un marché nettement plus lucratif : celui de l'intelligence artificielle.

