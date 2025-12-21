Même lorsque le service évolue, certaines habitudes restent bien en place. Chaque mois, le Xbox Game Pass accueille de nouveaux jeux, mais les abonnés Ultimate et PC bénéficient toujours de petits extras en plus. Les fameux avantages. Au-delà de l’accès aux sorties dès le jour de leur lancement, ces formules permettent aussi de récupérer régulièrement des contenus bonus pour plusieurs jeux populaires. Il s’agit le plus souvent d’objets cosmétiques ou d’avantages pensés pour accélérer la progression. Que ce soit en jeu ou dans les passes de saison. Voici donc un aperçu des différents bonus proposés aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC en décembre 2025. Nickel pour les fêtes.

Les nouveaux avantages Xbox Game Pass Ultimate de décembre 2025

Chaque mois, les abonnés au Game Pass Ultimate et PC ont accès à une sélection d’avantages inclus dans leur formule. Ces bonus arrivent de manière échelonnée au fil des semaines et restent disponibles pendant une période limitée. Pour les récupérer, il suffit soit de lancer le jeu concerné, soit de passer par la console ou l’application Xbox. Il faut ensuite se rendre dans la section dédiée au Game Pass, puis dans l’onglet « Avantages », afin d’ajouter ces contenus à votre compte.

Delta Force – Craft Your Precision : ce pack inclut plusieurs apparences d’armes. Ainsi que des jetons d’XP, des packs d’équipement et des accès temporaires à des coffres sécurisés. Il est disponible jusqu’au 27 janvier 2026 .

: ce pack inclut plusieurs apparences d’armes. Ainsi que des jetons d’XP, des packs d’équipement et des accès temporaires à des coffres sécurisés. Il est disponible jusqu’au . PUBG: Battlegrounds – Xbox Game Pass Exclusive Survivor Pack #4 : ce pack inclut 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Il est à récupérer avant le 15 janvier 2026 .

: ce pack inclut 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Il est à récupérer avant le . The Crew Motorfest – Liberty Walk Pack : ce pack offre 30 jours d’accès à une Toyota GR Supra spéciale. Mais aussi une tenue d’avatar et deux éléments de personnalisation de véhicule. Il est disponible jusqu’au 31 janvier 2026.

Ils sont toujours disponibles ou à réclamer en jeu

Albion Online – Game Pass Rewards Package : ce pack comprend un set cosmétique exclusif, des boosts de renommée, du temps premium gratuit et des points d’apprentissage mensuels. Il est à réclamer avant le 30 septembre 2027 .

: ce pack comprend un set cosmétique exclusif, des boosts de renommée, du temps premium gratuit et des points d’apprentissage mensuels. Il est à réclamer avant le . Apex Legends – Amped Supercharge Pack : ce pack Xbox Game Pass comprend deux skins de personnages (Gibraltar et Alter). Et deux skins d’armes, deux bannières et plusieurs éléments cosmétiques. Il est à réclamer avant le 18 janvier 2026 .

: ce pack Xbox Game Pass comprend deux skins de personnages (Gibraltar et Alter). Et deux skins d’armes, deux bannières et plusieurs éléments cosmétiques. Il est à réclamer avant le . Asphalt Legends – Exclusive Monthly Gift Bundle : ce pack inclut la voiture Chrysler ME412, 500 jetons et 500 000 crédits pour améliorer son garage. Il est à réclamer avant le 6 janvier 2026 .

: ce pack inclut la voiture Chrysler ME412, 500 jetons et 500 000 crédits pour améliorer son garage. Il est à réclamer avant le . Assassin’s Creed Mirage – Guardian Pack : ce pack contient le costume Guardian ainsi qu’un skin de monture Mesopotamian Lion. Il est à réclamer avant le 16 janvier 2026 , avec une activation possible jusqu’au 23 janvier 2026 .

: ce pack contient le costume Guardian ainsi qu’un skin de monture Mesopotamian Lion. Il est à réclamer avant le , avec une activation possible jusqu’au . Brawlhalla – Classic Starter Bundle : ce pack permet de jouer 50 Légendes, d’accéder à plus de 20 modes de jeu et de profiter de plusieurs skins de personnages et d’armes. Aucune date limite précise n’est indiquée.

: ce pack permet de jouer 50 Légendes, d’accéder à plus de 20 modes de jeu et de profiter de plusieurs skins de personnages et d’armes. Aucune date limite précise n’est indiquée. Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 4 : ce pack contient deux skins d’opérateurs, deux plans d’armes, deux emotes, un charme d’arme, un coup de grâce, deux écrans de chargement et un jeton XP d’une heure. Il est à réclamer avant le 12 février 2026 .

: ce pack contient deux skins d’opérateurs, deux plans d’armes, deux emotes, un charme d’arme, un coup de grâce, deux écrans de chargement et un jeton XP d’une heure. Il est à réclamer avant le . Discord Nitro : cet avantage offre trois mois de Discord Nitro avec accès aux emojis animés, au streaming HD, aux boosts de serveur et aux uploads étendus. Il est à réclamer avant le 28 février 2026 .

: cet avantage offre trois mois de Discord Nitro avec accès aux emojis animés, au streaming HD, aux boosts de serveur et aux uploads étendus. Il est à réclamer avant le . Enlisted : cet avantage Xbox Game Pass inclut des commandes d’apparence et d’indicatif, des commandes de changement d’escouade, 2 100 Silver, sept jours de compte premium et le pack de démarrage USA. Il est à réclamer avant le 4 août 2026 .

: cet avantage Xbox Game Pass inclut des commandes d’apparence et d’indicatif, des commandes de changement d’escouade, 2 100 Silver, sept jours de compte premium et le pack de démarrage USA. Il est à réclamer avant le . Fallout 76 – Sunset Sarsaparilla Bundle : ce pack comprend une enseigne Sunset Sarsaparilla et une peluche, en lien avec la saison 2 de la série Fallout. Il est à récupérer avant le 22 février 2026 .

: ce pack comprend une enseigne Sunset Sarsaparilla et une peluche, en lien avec la saison 2 de la série Fallout. Il est à récupérer avant le . FragPunk – Lancers & Weapon Skins : cet avantage débloque tous les Lancers actuels et futurs dès leur sortie. Ainsi que cinq skins d’armes de rareté extrême. Il est à réclamer avant le 29 janvier 2026 .

: cet avantage débloque tous les Lancers actuels et futurs dès leur sortie. Ainsi que cinq skins d’armes de rareté extrême. Il est à réclamer avant le . Genshin Impact – Game Pass Pack : ce pack comprend 80 Primo-gemmes, des livres d’EXP, des résines fragiles et des minerais d’amélioration. Il est à réclamer avant le 30 juin 2026 .

: ce pack comprend 80 Primo-gemmes, des livres d’EXP, des résines fragiles et des minerais d’amélioration. Il est à réclamer avant le . Heroes of the Storm – Heroic Reinforcement Bundle : cet avantage permet de débloquer 30 héros jouables afin de renforcer rapidement son roster. Il est disponible jusqu’au 26 mars 2026 .

: cet avantage permet de débloquer 30 héros jouables afin de renforcer rapidement son roster. Il est disponible jusqu’au . Idle Champions of the Forgotten Realms – Jang Sao’s Champions of Renown Bundle : ce pack massif débloque cinq champions, 160 coffres Platine, un familier exclusif et plusieurs potions de boost. Il est à récupérer avant le 10 février 2026 .

: ce pack massif débloque cinq champions, 160 coffres Platine, un familier exclusif et plusieurs potions de boost. Il est à récupérer avant le . League of Legends – Unlock Champions : cet avantage donne accès à l’ensemble des champions actuels et futurs. Ainsi qu’à un bonus d’XP de 20 %. Il est à réclamer avant le 31 décembre 2026 .

: cet avantage donne accès à l’ensemble des champions actuels et futurs. Ainsi qu’à un bonus d’XP de 20 %. Il est à réclamer avant le . Legends of Runeterra – Unlock Foundation Set : ce bonus débloque toutes les cartes du set de base Foundation. Il est disponible jusqu’au 31 décembre 2026 .

: ce bonus débloque toutes les cartes du set de base Foundation. Il est disponible jusqu’au . Mecha Break – Mashmak Rocket Bundle : ce pack comprend une tenue de pilote, une peinture de Striker et un insigne exclusif. Il est à réclamer avant le 31 janvier 2026 .

: ce pack comprend une tenue de pilote, une peinture de Striker et un insigne exclusif. Il est à réclamer avant le . Microsoft Solitaire Collection – Premium Perks : cet avantage donne accès aux fonctionnalités premium, à des bonus supplémentaires et à une progression accélérée. Il est disponible jusqu’au 1er juillet 2026 .

: cet avantage donne accès aux fonctionnalités premium, à des bonus supplémentaires et à une progression accélérée. Il est disponible jusqu’au . Naraka: Bladepoint – Phoenix Princess Bundle : ce pack inclut des éléments cosmétiques exclusifs, un skin Phoenix Princess et plusieurs bonus visuels. Il est à réclamer avant le 25 mars 2026 . Overwatch 2 – Xbox Game Pass Benefits : cet avantage permet de débloquer plusieurs skins, 30 prismes mythiques et un bonus d’XP de 10 %. Il est à réclamer avant le 30 novembre 2026 .

: ce pack inclut des éléments cosmétiques exclusifs, un skin Phoenix Princess et plusieurs bonus visuels. Il est à réclamer avant le . : cet avantage permet de débloquer plusieurs skins, 30 prismes mythiques et un bonus d’XP de 10 %. Il est à réclamer avant le . Rick and Morty vs The Universe – Digital Comic : ce bonus permet de récupérer gratuitement le premier numéro du comic événement via Neon Ichiban. Il est à réclamer avant le 7 février 2026 .

: ce bonus permet de récupérer gratuitement le premier numéro du comic événement via Neon Ichiban. Il est à réclamer avant le . Sea of Thieves – Fancy Jig Emote : cet avantage débloque une emote exclusive permettant d’exécuter une danse festive en jeu. Il est disponible jusqu’au 1er janvier 2026 .

: cet avantage débloque une emote exclusive permettant d’exécuter une danse festive en jeu. Il est disponible jusqu’au . Skate. – Supercharge Pack : ce pack inclut une illustration de planche, un jeu de trucks, un jeu de roues et cinq autocollants. Il est disponible jusqu’au 3 février 2026 .

: ce pack inclut une illustration de planche, un jeu de trucks, un jeu de roues et cinq autocollants. Il est disponible jusqu’au . Smite 2 – New Skin : cet avantage débloque le skin épique Seraph’s Bow pour Neith. Il est disponible jusqu’au 7 février 2026 .

: cet avantage débloque le skin épique Seraph’s Bow pour Neith. Il est disponible jusqu’au . Super Animal Royale – Xbox Benefits Pack : ce pack hivernal inclut plusieurs éléments cosmétiques verts et noirs. Comme une écharpe, un pull, un bonnet et une gourde. Il est disponible jusqu’au 16 février 2026 .

: ce pack hivernal inclut plusieurs éléments cosmétiques verts et noirs. Comme une écharpe, un pull, un bonnet et une gourde. Il est disponible jusqu’au . Superball – Ultimate Starter Pack : ce pack débloque instantanément 16 héros par saison pendant un an. Avec des niveaux de passe de combat, de la monnaie premium et des cartes chanceuses. Il est disponible jusqu’au 16 octobre 2026 .

: ce pack débloque instantanément 16 héros par saison pendant un an. Avec des niveaux de passe de combat, de la monnaie premium et des cartes chanceuses. Il est disponible jusqu’au . Teamfight Tactics – Rare Little Legend Tactician : ce pack Xbox Game Pass inclut un Little Legend rare niveau 1 ainsi que plusieurs skins d’arène temporaires. Il est disponible jusqu’au 31 décembre 2026 .

: ce pack Xbox Game Pass inclut un Little Legend rare niveau 1 ainsi que plusieurs skins d’arène temporaires. Il est disponible jusqu’au . Terminull Brigade – Rogueteers Re-Supply Pack : ce pack offre un skin saisonnier de Rogueteer, des consommables mensuels et un bonus unique comprenant un avatar, un fond de carte de profil et un spray. Il est à récupérer avant le 22 décembre 2025 .

: ce pack offre un skin saisonnier de Rogueteer, des consommables mensuels et un bonus unique comprenant un avatar, un fond de carte de profil et un spray. Il est à récupérer avant le . The Finals – Lord Mo Ming Bundle : ce pack contient 500 Multibucks, un bonus d’XP de 25 % et un ensemble cosmétique complet Lord Mo Ming. Il est disponible jusqu’au 19 mars 2026 .

: ce pack contient 500 Multibucks, un bonus d’XP de 25 % et un ensemble cosmétique complet Lord Mo Ming. Il est disponible jusqu’au . The First Descendant – Assemble Bundle : ce pack propose plusieurs skins d’armes. Mais aussi peintures de Descendants, sprays, accessoires dorsaux et options de personnalisation. Il est disponible jusqu’au 17 janvier 2026 .

: ce pack propose plusieurs skins d’armes. Mais aussi peintures de Descendants, sprays, accessoires dorsaux et options de personnalisation. Il est disponible jusqu’au . Throne and Liberty – Loyal Warrior Outfit and Woodland Yeddy Amitoi : ce pack comprend une tenue exclusive Loyal Warrior et un compagnon Woodland Yeddy Amitoi. Il est à réclamer avant le 11 février 2026 .

: ce pack comprend une tenue exclusive Loyal Warrior et un compagnon Woodland Yeddy Amitoi. Il est à réclamer avant le . VALORANT : cet avantage donne accès à tous les agents, y compris Veto, tout juste arrivé, ainsi qu’à un bonus de 20 % d’XP pour la progression des passes et contrats d’agents. Il est à récupérer avant le 31 décembre 2026 .

: cet avantage donne accès à tous les agents, y compris Veto, tout juste arrivé, ainsi qu’à un bonus de 20 % d’XP pour la progression des passes et contrats d’agents. Il est à récupérer avant le . War Thunder – Game Pass Bonus : ce pack inclut un emblème exclusif, des boosters de recherche et de crédits, 150 000 Silver Lions, deux jours de compte premium et un pack de démarrage US. Il est à réclamer avant le 4 août 2026 .

: ce pack inclut un emblème exclusif, des boosters de recherche et de crédits, 150 000 Silver Lions, deux jours de compte premium et un pack de démarrage US. Il est à réclamer avant le . Warframe – Awakening Bundle : cet avantage inclut un Orokin Catalyst, une Protovyre Syandana et plusieurs boosters de sept jours. Il est disponible jusqu’au 11 février 2026 .

: cet avantage inclut un Orokin Catalyst, une Protovyre Syandana et plusieurs boosters de sept jours. Il est disponible jusqu’au . Zenless Zone Zero : ce pack offre 80 Polychrome, deux Ether Battery, dix Senior Investigator Log, quinze W-Engine Energy Module et 75 000 Denny. Il est à récupérer avant le 16 juillet 2026.

Source : Xbox App