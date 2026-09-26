Quelles seront les nouveautés du Xbox Game Pass en octobre 2026 ? On vous dresse la liste des 12 jeux déjà confirmés pour le service avec le retour d’une grande licence de Xbox.

Alors que la grande restructuration de Xbox a encore fait 268 victimes et s’est soldée par des changements importants pour certains studios, Microsoft n’entend pas délaisser le Xbox Game Pass. Tout au long de l’année, la firme de Redmond a mis la main au portefeuille pour s’assurer d’avoir de belles sorties day one, désormais réservées aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC. Le mois d’octobre sera justement particulièrement généreux en titres disponibles dès leur lancement. Entre l’exclusivité Xbox Gears of War E-Day, de belles productions indépendantes de tout horizon ou encore le soul-like avec Vincent Cassel, Valor Mortis, voici les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en octobre 2026.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'octobre 2026

Ce sont ainsi déjà 12 jeux qui sont confirmés pour le service, dont un seul ne sera pas l’une des fameuses disponibilités day one, Keeper. Le jeu de Double Fine intégrera le Xbox Game Pass Premium quelques semaines après que le studio ait quitté le giron de Microsoft pour retrouver son indépendance. Pour le reste, le programme du Xbox Game Pass d’octobre 2026 s’annonce déjà riche en nouveautés. La vedette sera évidemment Gears of War E-Day, qui signera le grand retour de Marcus en tant que personnage principal et qui fera la lumière sur la genèse de ses aventures. La scène indépendante sera clairement à l’honneur, notamment avec Forever Ago, le nouveau narratif édité par Annapurna, qui suivra un grand-père dans son roadtrip en minivan ; ou encore Valor Mortis, le souls-like à l’ère napoléonienne. Voici donc toutes les nouveautés confirmées pour le Xbox Game Pass en octobre 2026 :

Les sorties day one confirmées du début octobre 2026

Keeper - 2 octobre (XGP Premium) : le nouveau jeu de Double Fine Studio, où l’on incarne un phare qui prend vie et explore une île étrange et surréaliste.

(XGP Premium) : le nouveau jeu de Double Fine Studio, où l’on incarne un phare qui prend vie et explore une île étrange et surréaliste. Gears of War: E-Day - 6 octobre (Series, PC, Cloud) : préquelle de la saga culte qui raconte le Jour de l'Émergence, qui marque le moment où les Locustes jaillissent hors de la Terre pour la ravager. Marcus Fénix, Dom et leur équipe tenteront des les arrêter. A découvrir dès sa sortie avec le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

(Series, PC, Cloud) : préquelle de la saga culte qui raconte le Jour de l'Émergence, qui marque le moment où les Locustes jaillissent hors de la Terre pour la ravager. Marcus Fénix, Dom et leur équipe tenteront des les arrêter. A découvrir dès sa sortie avec le Xbox Game Pass Ultimate et PC. Forever Ago - 8 octobre : roadtrip narratif où l’on suit un septuagénaire qui parcourt le nord en minivan à la suite d’un drame personnel.

- 8 octobre : roadtrip narratif où l’on suit un septuagénaire qui parcourt le nord en minivan à la suite d’un drame personnel. Echo Weaver - 8 octobre (Series, PC, Cloud) : un métroidvania avec le temps pour ressource et dont le gameplay tourne autour d’une boucle temporelle défaillante.

(Series, PC, Cloud) : un métroidvania avec le temps pour ressource et dont le gameplay tourne autour d’une boucle temporelle défaillante. Neon Abyss 2 - 8 octobre (Series, PC, Cloud) : suite du roguelite, toujours aussi frénétique et flash. Cette fois, le jeu est jouable en coop.

Les nouveautés Xbox Game Pass confirmées pour la seconde moitié d'octobre

Deep Dish Dungeon - 13 octobre (Series, PC, Cloud) : jeu d’exploration et de survie prenant place dans un donjon fait à la main rempli d’énigmes et comprenant des éléments de metroidvania et de craft.

(Series, PC, Cloud) : jeu d’exploration et de survie prenant place dans un donjon fait à la main rempli d’énigmes et comprenant des éléments de metroidvania et de craft. Valor Mortis - 13 octobre : (Series, PC, Cloud) : autre sortie day one du Xbox Game Pass. Un soulskike à la première personne qui dépeint une version sombre et fantastique de l’époque napoléonienne, ravagée par une étrange peste.

(Series, PC, Cloud) : autre sortie day one du Xbox Game Pass. Un soulskike à la première personne qui dépeint une version sombre et fantastique de l’époque napoléonienne, ravagée par une étrange peste. Beyond These Stars - 15 octobre (PC) : city-builder où l’on construit une ville à dos d’une baleine spatiale.

: city-builder où l’on construit une ville à dos d’une baleine spatiale. Bluey's Happy Snaps - 15 octobre (Xbox Series, PC, Cloud) : jeu familial aux airs de Pokemon Snap où Bluey et Bingo partent explorer des lieux emblématiques en prenant des photos.

(Xbox Series, PC, Cloud) : jeu familial aux airs de Pokemon Snap où Bluey et Bingo partent explorer des lieux emblématiques en prenant des photos. Chained Beasts - 15 octobre (Series, PC, Cloud) : roguelike coopératif où l’on joue un gladiateur enchaîné à ses amis.

(Series, PC, Cloud) : roguelike coopératif où l’on joue un gladiateur enchaîné à ses amis. The Seance of Blake Manor - 27 octobre (Xbox Series, PC, Cloud) : jeu axé autour d’une enquête surnaturelle dans l’Irlande de 1987. A découvrir dès sa sortie avec le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

(Xbox Series, PC, Cloud) : jeu axé autour d’une enquête surnaturelle dans l’Irlande de 1987. A découvrir dès sa sortie avec le Xbox Game Pass Ultimate et PC. Terrible Lizards - 29 octobre (Xbox Series, PC, Cloud) : jeu d’horreur et de parkour se déroulant dans une vieille attraction de la route 66.