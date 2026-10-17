Quelles seront les nouveautés du Xbox Game Pass en novembre 2026 ? On vous dresse la liste des 5 jeux déjà confirmés pour le service avec le retour de licences appréciées.

Microsoft avait sorti l’artillerie lourde en octobre 2026 avec le grand retour de Gears of War. Alors qu’en novembre 2026 tout le monde n’aura que le nom de GTA 6 à la bouche, les divers services d’abonnement continueront malgré tout d’alimenter leur catalogue, car oui, tout le monde n’est pas forcément impatient de foutre le bordel à Vice City et de partir en date avec Lucia. La firme de Redmond a donc déjà confirmé cinq nouveautés pour le Xbox Game Pass en novembre 2026, auxquelles viendront se greffer des titres déjà sortis.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de novembre 2026

Ce sont ainsi déjà 5 jeux qui sont confirmés pour le service le mois prochain et, comme toujours, ce seront des fameuses disponibilités day one. Novembre 2026 étant un mois particulièrement calme côté sorties, merci GTA 6, il faut ainsi s’attendre à un programme bien moins fourni côté nouveautés. Les amoureux de Warhammer pourront malgré tout trouver une proposition nerveuse, dans la droite ligne de Boltgun, avec le nouveau jeu de l’équipe. Côté licences incontournables, Football Manager 27 sera lui aussi disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

Cette nouvelle mouture s’appuiera toujours sur les fondamentaux qui ont forgé la réputation de la saga, tout en en améliorant certains aspects, notamment l’ambiance lors des matchs avec un public retravaillé et des cinématiques plus nombreuses, ainsi qu’une interface pensée pour être plus intuitive. Pour le reste, voici toutes les nouveautés confirmées pour le Xbox Game Pass en novembre 2026 :

La liste des jeux du XGP de novembre 2026 déjà connus

Gravhounds - 2 novembre (Xbox Series, PC, Cloud) : jeu coopératif à quatre joueurs où il faut explorer des planètes hostiles, y récolter des ressources et préparer son évacuation. Lancement du jeu en accès anticipé.

(Xbox Series, PC, Cloud) : jeu coopératif à quatre joueurs où il faut explorer des planètes hostiles, y récolter des ressources et préparer son évacuation. Lancement du jeu en accès anticipé. VOID/BREAKER - 4 novembre (Xbox Series, PC, Cloud) : FPS roguelike où vous affrontez des machines dont l’IA est devenue folle. A l’inverse, il quitte son early access.

(Xbox Series, PC, Cloud) : FPS roguelike où vous affrontez des machines dont l’IA est devenue folle. A l’inverse, il quitte son early access. Football Manager 27 - 10 novembre (Xbox Series, PC, Cloud) : nouvel épisode de la simulation de football incontournable. Il proposera une interface plus intuitive, des fonctionnalités inédites et une refonte de l’ambiance lors des matchs. A découvrir dès sa sortie avec le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

(Xbox Series, PC, Cloud) : nouvel épisode de la simulation de football incontournable. Il proposera une interface plus intuitive, des fonctionnalités inédites et une refonte de l’ambiance lors des matchs. A découvrir dès sa sortie avec le Xbox Game Pass Ultimate et PC. Warhammer Survivors - 10 novembre (Xbox Series, PC, Cloud) : bullet heaven du studio à qui l’on doit déjà Boltgun. Le jeu comprendra plus de 40 personnages.

(Xbox Series, PC, Cloud) : bullet heaven du studio à qui l’on doit déjà Boltgun. Le jeu comprendra plus de 40 personnages. Thronefall - 11 novembre (Series, PC, Cloud) : jeu minimaliste de construction et de défense où vous bâtissez votre royaume le jour et le défendez la nuit.

Bande-annonce en anglais

Source : Microsoft