​L'année 2025 a été marquée par de nombreux bouleversements pour les abonnés Xbox Game Pass. Entre les hausses de prix successives et la refonte du service, Microsoft a entamé une transformation importante de son service. Les jeux day one, autrefois accessibles à tous les abonnés, sont désormais réservés à des formules spécifiques, dont l’offre a été étendue pour répondre aux exigences du marché et, surtout, aux besoins financiers de l'éditeur. Microsoft a tout de même gâté ses joueurs tout au long de l’année, que ce soit avec des sorties maison ou celles de ses partenaires. Alors que l’année touche à sa fin, il est déjà temps de se tourner vers l'avenir, et plus particulièrement vers janvier 2026, qui s’annonce prometteur pour les membres du Xbox Game Pass.

Deux jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de janvier 2026

2026 s’annonce comme une année particulièrement dantesque pour le jeu vidéo. L'événement incontournable de l'année sera sans aucun doute la sortie de GTA 6, mais d’autres titres vont également tenter de tirer leur épingle du jeu. Crimson Desert, Resident Evil 9, 007 First Light, LEGO Batman… les éditeurs vont sortir le grand jeu. Du côté de Microsoft, Forza Horizon 6 et Fable 4 feront partie des grosses cartouches à sortir dans les mois à venir. Le calendrier s’annonce chargé, et les abonnés du Xbox Game Pass pourront encore découvrir de nombreuses nouveautés dès leur sortie.

Microsoft mise plus que jamais sur son service, et on peut s’attendre à quelques belles surprises au fil de l’année tant les éditeurs semblent avoir quelques atouts supplémentaires dans leur manche. Une chose est certaine en revanche : janvier 2026 devrait commencer en beauté pour les membres du Xbox Game Pass. Deux jeux ont en effet déjà été confirmés pour janvier 2026 et ils sont tous deux prometteurs.

MIO Memories in Orbit​​

On commence avec ce qui pourrait bien être l'une des premières pépites indépendantes du début 2026. Dans MIO The Arche Chronicles, vous incarnez un robot agile doté de pouvoirs extraordinaires qui s’est lancé dans une quête pour sauver un vaisseau gigantesque envahi par des machines incontrôlables. Ce metroidvania plein de charme nous invitera à explorer chaque recoin de ce vaisseau labyrinthique, où chaque coin et recoin cache un mystère à percer. L’atmosphère est unique et cette aventure qui a l’air envoûtante sera à découvrir avec le Xbox Game Pass dès le 20 janvier 2026.

Nova Roma

La seconde sortie day one du Xbox Game Pass de janvier 2026 se nomme Nova Roma. Dans ce jeu de simulation et de construction, vous incarnez un urbaniste chargé de restaurer la grandeur de Rome, alors que l’Empire est au bord du déclin. À la tête d’une cité en plein développement, vous devrez trouver un équilibre entre expansion urbaine, satisfaction des citoyens, préservation des ressources naturelles et maintien de bonnes relations avec les dieux, et bien plus encore. Nova Roma sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass, le 22 janvier 2026.

Bande annonce en anglais

Source : Xbox