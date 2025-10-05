Peu après l’annonce de l’augmentation des prix du Xbox Game Pass, les demandes de désabonnement ont explosé sur le site de Microsoft, qui a eu du mal à suivre la cadence.

Pour les fans de Xbox, chaque nouvelle annonce semble destinée à devenir un véritable coup de massue. Entre annulations de jeux, fermeture de studios, licenciement de milliers d’employés et même hausses de prix successives pour les Xbox Series, on ne peut pas dire que la firme de Redmond ait réellement la côte ces derniers temps. Et ce ne sont pas les récentes annonces autour du Game Pass, qui a vu ses prix flamber suite à sa dernière refonte, qui vont aider. Au contraire même, puisque la réaction des joueurs ne s’est pas fait attendre.

Les annulations d’abonnements au Xbox Game Pass explosent

Dans les heures qui ont suivi l’annonce de Xbox, de nombreux internautes n’ont en effet pas hésité à partager leur colère sur les réseaux sociaux, fustigeant l’entreprise pour cette nouvelle décision pénalisant encore une fois les joueurs. Par conséquent, beaucoup ont donc pris la décision radicale d’annuler leur abonnement au Game Pass, au point de provoquer une surcharge du site de Microsoft. Car oui, les joueurs étaient tellement nombreux à vouloir se désabonner en même temps que les serveurs de la page n’ont tout simplement pas tenu le coup.

Autant dire que cela en dit long sur la position du public face aux dernières annonces de Xbox, qui se vantait pourtant encore très récemment des résultats enregistrés par le Game Pass. « Lors du dernier exercice fiscal, le Xbox Game Pass a enregistré un chiffre d’affaires record de 5 milliards de dollars. C’est une activité rentable, et de plus en plus de créateurs rejoignent le Xbox Game Pass » se félicitait par exemple Sarah Bond, présidente de Xbox, au micro de Game Watch à l’occasion du Tokyo Game Show 2025.

« Comme les paiements versés aux créateurs augmentent également, nous pensons qu’il s’agit d’un bon modèle économique pour eux aussi » avait-elle d’ailleurs ajouté dans la foulée. De quoi accentuer davantage encore la colère des fans de Xbox, donc, qui ne manquent pas de souligner l’hypocrisie de la firme dans ses propos. Après tout, pourquoi procéder à une telle hausse des tarifs si le Game Pass est aussi rentable qu’ils ne l’affirment ? Serait-ce par simple appât du gain, ou au contraire parce qu’il n’est en réalité pas aussi rentable qu’on ne veut bien nous le faire croire ?

Quel avenir pour le constructeur ?

Quelle que soit la réponse à cette question, il semblerait toutefois que le mal soit déjà fait auprès des joueurs, qui ne manquent pas de partager leur colère grandissante vis-à-vis de Xbox. Même parmi les plus fervents défenseurs de la marque, beaucoup commencent aujourd’hui à se questionner sur le chemin emprunté par le constructeur, qui semble éprouver bien des difficultés à établir une stratégie claire. Reste maintenant à voir si ce coup de gueule du public parviendra à avoir de réelles répercussions sur l’avenir du Game Pass ou non.

Source : Game Watch