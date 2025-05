Le Xbox Game Pass commence déjà à confirmer certains des jeux offerts aux abonnés pour les premiers mois d'été 2025. En juin, les fans de ballon rond pourront tester dès la sortie le prochain jeu de Sloclap (Sifu), Rematch. Un jeu qui, pour le moment, a su clairement créer la surprise et a totalement réussi sa phase de bêta. Ensuite, en juillet, celles et ceux qui ont un abonnement auront le loisir de partir à la découverte de Wuchang Fallen Feathers. Un souslborne chinois qui sera une ssortie day one.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de mai 2025 disponibles

Voilà pour un aperçu de l'avenir du Xbox Game Pass dans les deux prochains mois. Mais ces derniers jours, le line-up d'avril 2025 a été complété par Far Cry 4, la preview de Towerborne et surtout celui qui est d'ores et déjà l'un des meilleurs jeux de l'année, Clair Obscur Expedition 33. Un titre français au carton historique qui a déjà dépassé le million de ventes sur PS5, Xbox Series X|S et PC en seulement trois jours de commercialisation. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass, c'est un must-have à essayer pour vous faire votre avis. Les premiers jeux XGP de mai 2025 sont également disponibles avec deux énormes jeux de licences iconiques, voire cultes pour beaucoup.

Anno 1800 (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Après avoir fait plaisir aux amateurs de FPS narratifs avec Far Cry 4, Ubisoft compte bien régaler les fans de gestion avec Anno 1800. Un épisode très apprécié, qui a récolté 81% d'avis positifs sur 22 265 évaluations et un score 81/100 Metacritic (presse), qui est offert aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass ainsi que Game Pass Standard. Cet opus vous ramène à l'aube de l'Ère industrielle et vous engage à prendre la tête de la Révolution industrielle. L'un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur de la licence pour Camille, notamment en raison de son « cadre historique passionnant ».

Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Console et PC)

Le second ajout Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass de ce 1er mai 2025, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Un volet qui place le joueur au sein d'un conflit mondial avec le retour de l'emblématique équipe de la Task Force 141. Si le jeu a ses ratés, la campagne reste l'un des arguments phares. Un blockbuster pop-corn qui satisfait les fans de la saga. Le jeu est jouable dans les deux abonnements XGP sur consoles, PC et via le cloud gaming.

Source : Xbox Wire.