C’est l’une des sorties les plus attendues du mois de novembre, et même de l’année dans son ensemble : Call of Duty Black Ops 7 est maintenant disponible partout.

Si nous approchons d’ores et déjà tranquillement de la fin d’année, le rythme des sorties de jeux, lui, ne faiblit pas. Rien que ces dernières semaines, nous avons par exemple eu droit à l’arrivée de titres majeurs tels que The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 et Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui ont assurément offert de bien belles heures de jeu aux joueurs. Mais pour Microsoft, l’heure est aujourd’hui venue de lâcher les chevaux avec la sortie d’un titre très attendu par des millions de personnes, maintenant disponible dans le Xbox Game Pass.

Call of Duty Black Ops 7, maintenant disponible

Oui, en ce 14 novembre 2025, Call of Duty Black Ops 7 fait officiellement son arrivée dans le service de Xbox, en plus d’être disponible à l’achat dans toutes les boutiques. Co-développé par Treyarch et Raven Software, il vient ainsi prolonger l’histoire de Black Ops 6 sorti l’an dernier, ce qui est une grande première dans une licence jusqu’ici habituée à alterner entre les séries. Pour Activision comme pour Xbox, les enjeux sont alors extrêmement importants, puisque Black Ops 7 se retrouve cette année face à un concurrent de taille : Battlefield 6.

Et il faut l’avouer, la bataille s’annonce pour l’heure assez compliquée pour Black Ops 7. Car alors que le FPS d’Electronic Arts a eu droit à un retour tonitruant après l’échec de Battlefield 2042, le nouveau Call of Duty, quant à lui, semble d’ores et déjà avoir bien du mal à convaincre. On vous explique d’ailleurs pourquoi dans notre test préliminaire consacré à la campagne solo qui, en dépit de ses idées intéressantes sur le papier, se prend finalement les pieds dans le tapis et risque sans aucun doute d’en décevoir plus d’un.

© Activision / Treyarch et Raven Software.

Cela dit, comme chaque année, c’est surtout sur le mode multijoueur que tout risque de se jouer et sur ce point, Black Ops 7 pourrait bien avoir de gros arguments sous le coude. Réponse dans les prochaines semaines. En attendant, si l’expérience vous intéresse, vous pouvez donc dès maintenant le retrouver dans le Xbox Game Pass, où il est accessible via les formules Ultimate et PC Game Pass du service de Microsoft. Cela vous donnera accès à la campagne solo, bien sûr, mais aussi à toutes les composantes en ligne du FPS d’Activision.

Source : Xbox Game Pass