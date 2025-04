L'un des meilleurs jeux de 2025 et l'une des plus grosses surprises de l'année est disponible gratuitement ce jeudi 24 avril 2025 pour les abonnés Xbox Game Pass console et PC.

Les serveurs de Microsoft vont chauffer avec les derniers jeux Xbox Game Pass d'avril 2025. Après GTA 5, Neon White, SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, Crime Scene Cleaner et Tempopo, l'abonnement a accueilli l'une des rumeurs les plus brûlantes des mois passés qui est devenue une réalité : The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Alors que de nombreux abonnés sont repartis explorer Cyrodiil dans une version jamais vue auparavant, l'un des meilleurs jeux de 2025 est disponible dès aujourd'hui. Et c'est déjà l'un des indispensables de ces ultimes nouveautés mensuelles.

Un énorme jeu hyper attendu dispo sur le Xbox Game Pass

The Elder Scrolls IV Oblivion : Remastered est non seulement disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais il est aussi offert aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Si vous avez souscrit à l'une de ces offres, vous allez peut-être devoir changer vos plans et délaisser TES 4 Oblivion Remastered pour Clair Obscur Expedition 33. La nouvelle sensation RPG du studio français Sandfall Interactive, qui a asséné une claque et qui s'impose comme l'un des jeux les mieux notés avec 92/100 de score Metacritic, est disponible à partir de ce jeudi 24 avril 2025 sur le Xbox Game Pass Ultimate pour la version Xbox Series X|S, et le PC Game Pass.

« Clair Obscur Expedition 33 est assurément une claque à la française qui dégouline d’amour pour le jeu vidéo, et l’art dans son ensemble » nous raconte notre Kikitoes. S'il en fait parfois peut-être un peu trop, sa générosité et son exécution méritent que vous lui accordiez de votre temps. Qui plus est dans la mesure où il est « gratuit » avec le Xbox Game Pass Ultimate. Un excellent jeu qui devrait d'ailleurs figurer dans la liste des prétendants au GOTY 2025.

Clair Obscur Expedition 33 est un RPG qui conjugue le passé et le présent. On a ainsi des combats au tour par tour , mais avec une dose d'action en temps réel. « Une fois par an, la Peintresse se réveille. Sur son Monolithe, elle peint son nombre maudit. Et tous ceux de cet âge partent en fumée ». Votre objectif dans cette production française est de tuer la Peintresse, afin d'éviter qu'elle ne peigne la mort. Si vous n'avez rien en cours, rendez-vous sur le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.

Source : Xbox Wire.