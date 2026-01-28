Le service Xbox Game Pass a récemment accueilli pas moins de cinq nouveaux jeux dans son catalogue, dont une surprise gardée secrète le plus longtemps possible.

En attendant de connaître le programme complet du Xbox Game Pass pour février 2026, le premier mois de l'année a encore quelques dernières cartouches sous le coude, dont le très bon Space Marine 2 à venir ce 29 janvier. En attendant cette sortie majeure, le service d'abonnement de Microsoft a ces derniers jours accueilli cinq nouveaux jeux, dont deux majeurs déployés sans crier gare.

Le plein de grosses sorties récentes sur le Xbox Game Pass

Depuis la semaine dernière, le Xbox Game Pass a connu un arrivage chargé de nouveaux jeux. La plupart avait naturellement fait l'objet d'une annonce au préalable, dont le très bon jeu d'énigmes The Talos Principle 2, le jeu d'action-aventure cyberpunk Anno: Mutationem ou encore le jeu de gestion rogue-like Drop Duchy, arrivés sur le service respectivement entre le 27 et le 28 janvier 2026.

En supplément de ces trois jeux préalablement annoncés comme arrivant sur le Xbox Game Pass, deux autres n'avaient en revanche pas fait l'objet d'une annonce préliminaire, histoire de garder la surprise jusqu'au bout. Et il s'agissait clairement d'une surprise de taille compte tenu de la popularité de la franchise, puisqu'il était question des Sims 1 et Sims 2, mais uniquement dans leur version PC. Les deux premiers épisodes de la célèbre licence de simulation de vie de Maxis sont en effet désormais disponibles sur le service d'abonnement de Microsoft. Il n'est toutefois question ici que de leur version de base, la montagne de contenus additionnels pour chacun n'étant fatalement pas incluse.

Il y a quoi qu'il en soit de quoi faire actuellement sur le Xbox Game Pass, qui a donc complété son catalogue ayant pour rappel aussi récemment accueilli Resident Evil Village, MIO: Memories in Orbit, Death Stranding Director's Cut et Ninja Gaiden Ragebound auparavant. Voici justement un récapitulatif plus détaillé des derniers ajouts au service :

Les Sims 1 & 2 - 22 janvier (PC)

- 22 janvier (PC) The Talos Principle 2 - 27 janvier (Game Pass Ultimate, PC)

- 27 janvier (Game Pass Ultimate, PC) Anno: Mutationem - 28 janvier (Game Pass Ultimate, Premium, PC)

- 28 janvier (Game Pass Ultimate, Premium, PC) Drop Duchy - 28 janvier (Game Pass Ultimate, PC)

Source : Xbox Wire