Le Xbox Game Pass ne blague pas en ce mois de novembre 2025, avec pas moins de cinq nouveaux jeux disponibles sur le service, dont quelques jolies pépites.

Microsoft continue d’étoffer son catalogue Xbox Game Pass en ce mois de novembre 2025. Cinq nouveaux titres viennent d’être ajoutés entre le 11 et le 12 novembre, et il y en a pour tous les goûts : aventure mystique, plateforme coopérative, simulation loufoque ou action frénétique. Voici le détail des nouveautés disponibles dès maintenant pour les abonnés.

Great God Grove, le voyage divin sur le Xbox Game Pass

Disponible sur Cloud, PC et Xbox Series X/S, Great God Grove propose une aventure étrange et poétique où les dieux se disputent le destin du monde. Le joueur incarne un messager divin chargé de calmer les esprits et de rétablir l’équilibre. Mélange d’énigmes, de dialogues et de situations absurdes, le jeu se distingue par son humour et son univers atypique. Un choix parfait pour ceux qui aiment les expériences un peu hors du temps.

Lara Croft and the Temple of Osiris, le retour de l’aventurière

Les fans de Tomb Raider peuvent se réjouir : Lara Croft and the Temple of Osiris fait son grand retour dans le Xbox Game Pass. Ce spin-off orienté coopération reprend la formule arcade du précédent épisode, Guardian of Light, avec une vue isométrique et des énigmes à résoudre en équipe. Jouable en solo ou à plusieurs sur Cloud, console et PC, le titre allie action, exploration et casse-têtes dans la plus pure tradition de la licence.

Pigeon Simulator

Envie de légèreté ? Pigeon Simulator vous met littéralement dans la peau d’un pigeon. Entre vols acrobatiques, fientes stratégiques et petits désastres urbains, ce jeu aussi absurde qu’amusant permet de semer la pagaille dans une ville vivante et interactive. Derrière son humour délirant, il cache un vrai sens de la liberté et une physique étonnamment soignée. Une belle nouveauté disponible sur Cloud, PC et Xbox Series X/S via le Game Pass Ultimate et le Game Pass PC.

Relic Hunters Legend

Disponible sur Cloud, console et PC pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, PC et Premium, Relic Hunters Legend est un shooter coopératif bourré d’énergie. Avec ses graphismes colorés et son gameplay nerveux, il combine combats rapides, chasse au butin et progression d’équipe. Le titre mise sur la coopération à quatre joueurs et une ambiance cartoon qui rend chaque affrontement aussi amusant que frénétique.

Winter Burrow, un peu de douceur sur le Xbox Game Pass

Enfin, pour ceux qui préfèrent une expérience plus paisible, Winter Burrow arrive également le 12 novembre sur Cloud, console et PC. Vous y incarnez une petite souris de retour dans son terrier d’enfance, au cœur d’un hiver rigoureux. Il faudra réparer votre maison, explorer les environs et survivre au froid. Poétique et apaisant, ce jeu d’aventure à la première personne mise sur l’émotion et la lenteur, une belle respiration au milieu des blockbusters. Le tout est disponible sur Cloud, console et PC via le Game Pass Ultimate et le Game Pass PC.