Le Xbox Game Pass serait prêt à faire des changements profonds dans ses formules dès 2027. Les rumeurs parlent de la fin des jeux day one mais aussi d'autres avantages prisés.

Une fois encore, le Xbox Game Pass serait en passe de connaître une révision de ses services. Mais, pour le coup, il s'agirait plutôt de raboter les avantages proposés aux abonnés. Selon une fuite partagée en ligne, Microsoft en préparerait une refonte majeure pour 2027 avec des changements de tarifs et d'avantages qui pourraient vous faire reconsidérer votre intérêt.

Le Xbox Game Pass reverrait ses tarifs en 2027

Un modérateur du forum ResetEra a partagé hier soir une fuite en provenance de Microsoft. D'après les informations (toujours officieuses à cette heure), le géant nord-américain projetterait d'apporter de grands changements au Xbox Game Pass entre février et avril 2027.

Parmi les changements majeurs évoqués par cette fuite potentielle, la question des prix risque d'être l'une des plus sensibles. À l'heure où le coût du gaming en tant que loisir ne cesse de grimper, Microsoft envisagerait de revoir les formules et tarifs du Xbox Game Pass de la manière suivante :

Ajout d'une formule avec publicité pour 12 dollars / mois

pour 12 dollars / mois Une offre sans publicité à 19,99 dollars / mois ou 239,99 dollars / an

à 19,99 dollars / mois ou 239,99 dollars / an Ajout d'un « Plan famille » en option à 5,99 dollars / mois

» en option à 5,99 dollars / mois Le multijoueur en ligne proposé séparément pour 10,99 dollars / mois

Pour l'instant, cette tarification laisse confus. Un membre de ResetEra n'y trouve « aucun sens » typiquement. Toujours est-il que si ça se confirme, ce pourrait être un tournant pour les abonnés au Xbox Game Pass. Pour faire simple, le service de jeux à la demande pourrait bien connaître sa plus grosse refonte depuis son lancement. Mais ce n'est pas tant le fait de revoir les prix qui étonne que la manière de considérer les options proposées.

Fin des jeux day one, cloud gaming à part... vers un service à la carte ?

Plus que le prix, le leak du Xbox Game Pass choque par ce qu'il relèverait des avantages du service. Et pour cause, comme on vient de l'évoquer, rendre payant l'accès au multijoueur en ligne (certainement pour les jeux first party à l'instar de PlayStation) pourrait être un premier signe d'une nouvelle philosophie chez Microsoft.

Cette philosophie se retrouve dans les autres avantages qui pourraient potentiellement être écartés du Xbox Game Pass de base. Toujours selon cette fuite, le cloud gaming aurait des chances de devenir une option payante à raison de 5,99 dollars / mois les 25 heures de streaming. Mais le plus dur, ce serait l'adieu aux nouveaux jeux day one dans votre abonnement. Or, c'est l'un des arguments premiers aux yeux des joueuses et joueurs. Des internautes le soulignent d'ailleurs sur ResetEra : « Zéro intérêt sens cela ». Même si d'autres comprennent que ce serait certainement plus viable pour Xbox, fort est à parier pour eux que « beaucoup de gens vont se désabonner » sans les jeux à la sortie.

Le Xbox Game Pass fait la promotion des jeux day one. Capture d'écran du 15 septembre 2026. © Gameblog

Bien sûr, tous ces changements ne sont encore qu'hypothétique. Mais Nate the Hate, insider bien connu et souvent bien informé, a répondu sur le forum en rappelant que Slayven, le modérateur qui a partagé le leak, avait vu juste en 2025 concernant la refonte du Xbox Game Pass en 2025. Si nous attendons encore une officialisation de la part de Microsoft, difficile de ne pas voir ici les prémisses d'un service à la carte avec des options payantes, s'adaptant certes aux besoins du public, mais au risque de faire monter la facture.