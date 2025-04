C’est le genre de petit détail qui ne passe jamais inaperçu chez les joueurs les plus attentifs. Plusieurs titres des licences Call of Duty et Tony Hawk Pro Skater viennent d’apparaître avec la mention "inclus avec le Xbox Game Pass" sur le Microsoft Store. Une simple erreur ? Une mise à jour en avance ? Ou un teasing déguisé avant une annonce officielle ? En tout cas, les rumeurs repartent de plus belle.

Call of Duty et Tony Hawk bientôt dans le Xbox Game Pass ?

En faisant une recherche sur le Windows Store PC, des joueurs ont découvert que Call of Duty: World at War, Call of Duty: Infinite Warfare et Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 portent désormais l’étiquette "inclus avec le Xbox Game Pass". Problème : ces jeux ne sont pas encore téléchargeables via l’abonnement. Pour l’instant, ils restent affichés sans être accessibles. Cela laisse penser que leur arrivée est prévue, mais que l’annonce n’a pas encore été faite officiellement.

Depuis des mois, les rumeurs s’accumulent autour de Call of Duty dans le Xbox Game Pass. C’est un des sujets les plus attendus depuis que Microsoft a mis la main sur Activision-Blizzard. Même chose pour les jeux Tony Hawk, déjà évoqués plusieurs fois pour enrichir le catalogue du service. Voir apparaître ces mentions directement sur le store est donc un signe plutôt clair : leur arrivée semble plus proche que jamais. Reste maintenant à savoir quand et surtout si cela sera pour une longue durée ou non.

Warzone déjà dans le service

À noter que Call of Duty est déjà partiellement intégré dans l’écosystème Xbox Game Pass. Les abonnés Ultimate peuvent récupérer des bonus pour Warzone, comme des skins, des armes ou des jetons d’expérience. Un premier pas qui montre bien que la stratégie de Microsoft est en place. Un nouveau Call of Duty serait donc tout naturel.

Source : Microsoft