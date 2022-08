Les choses seraient-elles en train de s’accélérer du côté du Xbox Game Pass ? Alors qu’une formule familiale est en cours de test, le service de la marque verte pourrait se préparer à être encore plus avantageux et ce serait synonyme de gros jeux pour les abonnés.

L'Ubisoft+ intégré au Xbox Game Pass ?

Ubisoft a-t-il changé son fusil d’épaule ? Contrairement au EA Play, l’éditeur français avait rapidement calmé le jeu quant à l’arrivée de son service d’abonnement sur le Xbox Game Pass. Finalement intégré progressivement au PS Plus Premium / Extra, il pourrait également venir chez la concurrence. Comme l’a remarqué @ALumia_Italia, un utilisateur qui fouille de fond en comble les tréfonds des applications et consoles Xbox, le logo Ubisoft+ a été découvert sur les plateformes de la marque verte.

Il est finalement probable que le service d’abonnement soit intégré au Xbox Game Pass Ultimate à l’instar de son rival. Cela serait signifierait encore plus de gros jeux pour les abonnés, avec des titres comme Assassin’s Creed Valhalla et 100 autres titres qui rejoindraient le nouveau fer de lance du géant américain. Immortal Fenyx Rising et Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands sont en tout cas venus gonfler le catalogue du XGP et ce pourrait n’être que le début. Évidemment il est également probable que cela ne concerne pas le Game Pass, le conditionnel reste donc fortement de rigueur. La Gamescom 2022 néanmoins semble toute indiquée pour ce genre de révélations. Wait & see comme on dit.