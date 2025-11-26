Le Xbox Game Pass continue de surprendre en cette fin novembre. Deux nouveaux jeux viennent d’être ajoutés au catalogue et offrent un joli contraste entre aventure intense et pur défouloir.

Microsoft continue de renforcer le Xbox Game Pass en cette fin novembre 2025. Deux nouveaux titres débarquent dès aujourd’hui dans le service, et il y en a pour tous les goûts. Entre aventure surnaturelle et délire coopératif, les abonnés vont clairement avoir de quoi s’occuper.

Banishers: Ghosts of New Eden, l’émotion avant tout sur le Xbox Game Pass

Disponible sur Cloud, PC et Xbox Series X/S pour ce 25 novembre 2025, Banishers: Ghosts of New Eden est sans doute l’arrivée la plus marquante du jour. Le studio Don’t Nod signe ici un action-RPG narratif centré sur un duo de chasseurs de spectres. L’histoire de ce jeu Xbox Game Pass suit Red et Antea, deux Banishers chargés de libérer un village frappé par une malédiction. Sauf qu’un drame change tout. Antea devient elle-même un esprit, ce qui rend chaque décision encore plus douloureuse.

La force du jeu repose sur son ambiance. Le titre mélange exploration, enquête et combats dynamiques, mais ce sont surtout les choix moraux qui marquent. Chaque décision influence la relation entre les personnages et le destin des habitants de New Eden. Les amateurs d’histoires fortes et de jeux narratifs y trouveront clairement leur bonheur. Un bel ajout au sein du Xbox Game Pass.

Kill It With Fire! 2, le chaos total en coop

Changement complet d’ambiance avec Kill It With Fire! 2, disponible aussi sur Cloud, console et PC avec le Xbox Game Pass. Ici, pas de drame humain ni de dilemmes moraux. Le but est simple : détruire des araignées dans des mondes complètement délirants. Le jeu pousse encore plus loin les idées du premier épisode, avec des armes improbables, des mondes à explorer et un ton volontairement absurde.

La vraie nouveauté, c’est la part donnée au multijoueur. On peut jouer en solo, en coop ou même en PvP avec un mode Humains contre Araignées qui promet de beaux moments de fou rire. Le titre est parfait pour se détendre sans prise de tête, et il fonctionne très bien lors de petites sessions rapides. Un jeu pour se défouler avec le Xbox Game Pass.

Source : Xbox