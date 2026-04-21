Après avoir provoqué la colère des joueurs suite à la dernière hausse du Xbox Game Pass, la firme de Redmond revient aujourd’hui en arrière en annonçant une réduction des prix.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont intensifiées autour du Xbox Game Pass qui, après avoir fait couler beaucoup d’encre suite à l’explosion de ses prix en octobre 2025, pourrait finalement faire l’objet d’une nouvelle révision de la part de Microsoft. C’est que depuis son arrivée chez Xbox, Asha Sharma se montre très à l’écoute de la communauté, qui n’a eu de cesse de dénoncer les prix excessifs du service ces derniers mois. Et il faut croire que cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque c’est maintenant officiel : le Game Pass baisse ses prix !

Le Xbox Game Pass revoit ses tarifs à la baisse

« Le Game Pass Ultimate est devenu trop cher pour de trop nombreux joueurs » reconnaît en effet la nouvelle boss de Xbox dans un message publié sur X. C’est pourquoi à compter d’aujourd’hui, une énième révision est opérée sur cette formule, qui voit ses tarifs passer de 26.99€ à 20.99€ par mois, soit une réduction de 6€. Et elle n’est d’ailleurs pas la seule, puisque la version PC du Xbox Game Pass est également concernée par cette révision, en voyant son tarif mensuel se réduire de 2€ pour passer de 14.99€ à 12.99€ par mois. Côté Essential et Premium, en revanche, pas de changement.

Les nouveaux tarifs du Game Pass à compter du 21 avril 2026

Notez toutefois que cela s’accompagne alors d’une légère modification des services proposés, à savoir que les futurs épisodes de Call of Duty ne feront plus leur arrivée day one dans le catalogue. « Les nouveaux titres Call of Duty seront ajoutés au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pendant la période des fêtes suivante (soit environ un an plus tard) » apprend-on via le Xbox Wire. Cela étant, que les fans de la franchise d’Activision se rassurent : les opus déjà présents dans le catalogue resteront quant à eux disponibles.

D’ailleurs, plus généralement encore, tous les services proposés jusqu’à présent par les formules Ultimate et PC du Xbox Game Pass restent inchangés malgré la baisse des tarifs. « Les membres continueront d’avoir accès à des centaines de jeux sur consoles Xbox et PC, y compris les jeux Call of Duty actuellement disponibles, des avantages en jeu, le multijoueur en ligne sur console ainsi que des sorties majeures disponibles dès leur lancement » précise la firme de Redmond dans son communiqué. Voilà qui fait extrêmement plaisir, donc.

Source : Xbox Wire