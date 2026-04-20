Selon certains bruits de couloir, le Xbox Game Pass pourrait élargir son offre avec une nouvelle formule consacrée uniquement aux exclusivités de la marque verte. Asha Sharma, nouvelle directrice de la maison, estime en effet que le service est devenu trop cher, et forcément moins attractif. Pendant que les discussions se poursuivent, l’éditeur continue de déployer des nouveautés toutes les semaines, et à la surprise générale, la seconde vague de jeux Xbox Game Pass d’avril 2026 a été dévoilée avec une petite journée d’avance.

Les dernières nouveautés Xbox Game Pass d'avril 2026

La prochaine vague de nouveautés du service sera ainsi portée par plusieurs nouveautés de la scène indépendante. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC pourront ainsi découvrir une flopée de nouveaux jeux dès leur sortie. A commencer par Vampire Crawlers, cousin roguelike de Vampire Survivors, qui est bien parti pour vous happer pendant toutes vos soirées avec une formule qui s’annonce tout aussi addictive. Dans un registre plus atypique, Kiln, le prochain OVNI de Double Fine, mélangera de façon improbable baston en ligne et poterie, parce que pourquoi pas ? Enfin, direction l’espace avec Aphelion, prochaine production de Don’t Nod, qui explorera cette fois l’action et l’aventure. Comme toujours, Microsoft n’oublie pas les autres formules d’abonnement, avec des nouveautés pensées pour toutes les offres et tous les profils. Voici donc les derniers jeux Xbox Game Pass d’avril 2026 :

Little Rocket Lab (Cloud, Console, & PC) – 21 avril

(Cloud, Console, & PC) – 21 avril Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Console Portable, & PC) – 21 avril

(Cloud, Console, Console Portable, & PC) – 21 avril Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Console Portable, & PC) – 21avril (Xbox Game Pass Ultimate et PC)

(Cloud, Xbox Series X|S, Console Portable, & PC) – 21avril (Xbox Game Pass Ultimate et PC) Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Console Portable, & PC) – 23 avril (Game Pass Ultimate et PC)

(Cloud, Xbox Series X|S, Console Portable, & PC) – 23 avril (Game Pass Ultimate et PC) Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Console Portable, & PC) – 28 avril (Game Pass Ultimate et PC)

(Cloud, Xbox Series X|S, Console Portable, & PC) – 28 avril (Game Pass Ultimate et PC) Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S, & PC) – 29 avril

(Cloud, Xbox Series X|S, & PC) – 29 avril Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) – 30 avril

(Game Preview) (PC) – 30 avril Sledding Game (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 avril

(Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 avril TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 avril

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 avril Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai

Aperçu des nouveautés Xbox Game Pass d'avril 2026. ©Microsoft

Les sorties du catalogue d'avril 2026

C’est systématique, ces nouveautés seront contrebalancées par une nouvelle vague de départs, qui sera effective dès le 30 avril 2026. Au total, neuf jeux quitteront le service dont l’excellent Citizen Sleeper pour les amateurs d’univers cyberpunk ou encore Dragon Ball Xenoverse 2. Voici toutes les dernières sorties du catalogue du Xbox Game Pass d’avril 2026 :

Citizen Sleeper (Cloud, Console et PC)

Creatures of Ava (Cloud, Console et PC)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC)

Endless Legend 2 (PC)

Goat Simulator (Cloud et Console)

Goat Simulator Remastered (Cloud, Console et PC)

Hunt: Showdown 1896 (Cloud, Console et PC)

NHL 24 (EA Play) (Cloud et Console)

Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console et PC)

Source : XboxWire