En mars 2026, Microsoft a frappé fort pour son Xbox Game Pass. En l’absence d’exclusivités maison, la firme de Redmond a capitalisé sur quelques sorties day one et d’excellents titres dans leur catégorie, comme comme Cyberpunk 2077 ou encore Hollow Knight Silksong, désormais disponible pour tous les abonnés. Le mois d’avril s’annonce tout aussi riche. Le géant américain a déjà confirmé 11 jeux au catalogue, de classiques comme FF4, aux pépites récentes comme Hades 2, en passant par des nouveautés disponibles dès leur sortie, dont Aphelion, le prochain jeu de Don’t Nod. Mais, comme tout service d’abonnement, pour que ces nouveautés ne puissent arriver, Xbox fera un petit ménage mensuel en supprimant une poignée de jeux. Les premières sorties du catalogue du Xbox Game Pass en avril 2026 sont désormais connues.

Voici les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass en avril 2026

Au bal des va-et-vient du catalogue, un jeu semble toujours jouer la même danse. Les éditeurs négocient en effet des contrats d’une durée déterminée pour intégrer les jeux au service, quitte à les faire revenir et partir à intervalles réguliers. C’est notamment le cas de GTA 5, qui, quelques mois après avoir fait son retour dans le Xbox Game Pass, quittera le catalogue au même titre que quatre autres jeux le 15 avril 2026. Parmi les autres sorties notables, le sympathique Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, RPG japonais paru au terme d’une campagne Kickstarter rondement menée, ou encore Terra Invicta, le 4X spatial tout aussi bon. Pour le reste, voici toutes les sorties du Xbox Game Pass d’avril 2026.

Ashen

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Grand Theft Auto V: Enhanced

Grand Theft Auto V: Legacy

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

Terra Invicta

Les jeux déjà confirmés pour avril 2026

Rappelons qu'après ces quatre jeux, une seconde vague de départs est prévue pour le 30 avril, mais l’identité des sortants reste secrète pour l’instant. Ce qui ne l’est pas en revanche, ce sont les premiers ajouts Xbox Game Pass d’avril 2026. Les abonnés Premium pourront ainsi découvrir le GOTY 2025 Clair Obscur Expedition 33, quand plusieurs titres indépendants feront leur arrivée, notamment Hades 2 côté roguelike, Tiny Bookshop pour les amateurs d'expériences cosy et les amoureux de livres, ou encore Aphelion, dernière production de Don’t Nod. Voici toutes les nouveautés confirmées dans le Xbox Game Pass en avril :

Aphelion – 28 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 28 avril (Consoles, PC & Cloud) Barbie Horse Trails – 2 avril (Consoles, PC & Cloud

– 2 avril (Consoles, PC & Cloud Clair Obscur : Expedition 33 – 2 avril (Consoles, PC & Cloud) (Premium)

– 2 avril (Consoles, PC & Cloud) (Premium) Final Fantasy IV – 7 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 7 avril (Consoles, PC & Cloud) Hades II – 14 avril – (Consoles, PC & Cloud)

– 14 avril – (Consoles, PC & Cloud) Heroes of Might And Magic : Olden Era – 30 avril (PC)

– 30 avril (PC) Kiln – 23 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 23 avril (Consoles, PC & Cloud) NBA 2K26 – 3 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 3 avril (Consoles, PC & Cloud) REPLACED – 14 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 14 avril (Consoles, PC & Cloud) Tiny Bookshop – 10 avril (Consoles, PC & Cloud)

– 10 avril (Consoles, PC & Cloud) Vampire Crawlers – 21 avril (Consoles, PC & Cloud)

Source : Xbox