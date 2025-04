Alors qu’un certain The Elder Scrolls Oblivion Remake devrait arriver par surprise sur le Xbox Game Pass la semaine prochaine, le calendrier suit son cours habituel. Comme toujours, Microsoft communique sur les nouveautés de son service en deux temps. Un premier en début de mois, puis le second quelques semaines plus tard. Avril 2025 avait commencé en beauté pour les abonnés avec deux jeux day one qui ont tous deux été de bonnes surprises : South of Midnight et Blue Prince, actuellement le titre le mieux noté de l’année sur Metacritic. Il ne restait plus qu’à découvrir quelles productions viendraient conclure un mois déjà généreux, c’est désormais chose faite.

Les nouveautés Xbox Game Pass d'avril 2025 et les premiers jeux de mai

Comme souvent, une partie des nouveaux jeux qui intégreront le service dans les prochains jours était déjà connue. C’est l’une des spécificités du XGP, il ajoute régulièrement des titres de divers calibres dès leur sortie. Des productions désormais réservées à ceux qui ont opté pour les formules Xbox Game Pass Ultimate et PC. Il faudra donc compter sur Clair Obscur Expedition 33, le RPG en tour par tour français attendu de pied ferme par les amoureux du genre. A ses côtés Towerborne, l’action-RPG coopératif des créateurs de The Banner Saga qui a son potentiel. Et pour le reste ? Voici tous les prochains jeux Xbox Game Pass d’avril 2025 :

Grand Theft Auto V (Cloud, Console, et PC) - le 15 avril -

- Neon White (Console) - le 16 avril - Game Pass Standard

- Game Pass Standard SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, Console, et PC) - le 16 avril

Crime Scene Cleaner (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 17 avril (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Tempopo (Cloud, Console, et PC) - le 17 avril (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Game Pass Ultimate et PC uniquement) Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 24 avril (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Game Pass Ultimate et PC uniquement) Towerborne (Game Preview)(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 29 avril (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Game Pass Ultimate et PC uniquement) Far Cry 4 (Cloud, Console, et PC) - le 30 avril

Anno 1800 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 1 mai

Call of Duty®: Modern Warfare II (Cloud, Console, et PC) - le 1 mai (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Game Pass Ultimate et PC uniquement) Dredge (Cloud, Console, et Xbox Series X|S) - le 6 mai

Les prochains jeux Xbox Game Pass ©Microsoft

Les sorties XGP d'avril 2025

Pour ne pas changer, ces nouveautés s’accompagnent également de sorties. Ce sont donc 6 titres qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 30 avril 2025. Dernière chance pour essayer ces titres avant leur départ. Il est encore néanmoins possible d’économiser jusqu’à 20% sur les futures sorties du Xbox Game Pass d'avril 2025 :

Have a Nice Death (Cloud, Console et PC)

Kona II Brume (Cloud, Console et PC)

Sniper Elite 5 (Cloud, Console et PC)

The Last Case of Benedict Fox (Cloud, Console et PC)

Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC)

The Rewinder (Cloud, Console et PC)

Source : XboxWire